Войти
Газета.ru

"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО

395
0
0
Тактико-специальное учение ОТРК "Искандер-М"
Тактико-специальное учение ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: Константин Морозов/РИА Новости

Эксперт Ходаренок рассказал, как РФ усилит войска на границе из-за вступления Финляндии в НАТО

Финляндия уже сегодня, 4 апреля, может стать членом Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эту неделю исторической: по его словам, сегодня в штаб-квартире в Брюсселе будет поднят флаг Финляндии, и эта страна станет членом альянса. О том, какие шаги предпримет Россия для защиты своих территорий, граничащих с новым членом НАТО - в материале "Газеты.Ru".

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва на вступление Финляндии в НАТО ответит укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлении.

В этом случае встает вопрос о том, как Вооруженные силы РФ отразят гипотетическое вторжение войск НАТО на территорию России, как нанесут поражение наступающим частям и соединениям противника, как смогут удерживать важнейшие приграничные районы своей территории, а также как создать условия для захвата инициативы и перехода в последующее контрнаступление. Разумеется, пока подобные вопросы находятся исключительно в сфере оценок и предположений.

В случае гипотетического начала военных действий перед российской армией будут стоять задачи по отражению ракетных и авиационных ударов сил НАТО, по дезорганизации систем управления, разведки и РЭБ противника, нанесению поражения авиационной и ракетно-ядерной группировки врага, отражению ударов неприятеля с моря и поражению группировок его ВМС.

Поэтому необходимо уже сегодня представлять, как будут выглядеть будущие группировки Вооруженных сил России на северо-западном и западном направлениях, их оперативно-стратегическое построение, что будет представлять собой система оборонительных рубежей, система ПВО и ПРО на этом театре военных действий, система оперативных инженерных заграждений, система управления и связи. Помимо всего прочего, на приморских направлениях следует предусмотреть систему обороны морского побережья.

И в этом плане уже многое делается. К примеру, в начале этого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в плане усиления группировки войск на границе с Финляндией (в Карелии и Ленинградской области) будет сформирован армейский корпус. В состав этого АК войдут, как сообщалось ранее, три мотострелковые дивизии и две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

Всерьез надо рассмотреть вопросы совершенствования системы радиолокационной разведки, зенитного ракетного и истребительного авиационного прикрытия. Вполне возможно, что в этом плане надо проанализировать целесообразность формирования новых зенитных ракетных частей и соединений, радиотехнических полков и бригад, восстановить все авиационные полки, дислоцированные в этом регионе в советские времена.

В первую очередь, скорее всего, будут наращиваться сухопутные и береговые войска ВС РФ. Также существенно увеличится группировка ракетных войск и артиллерии (вполне возможно, что в состав этой группировки войдут ракетные бригады «Искандер-М» и артиллерийские бригады большой мощности, имеющие на оснащении ядерные боеприпасы). При планировании боевого применения войск вероятно будет учитываться возможность нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции. В первую очередь это относится к частям и соединениям Дальней авиации, имеющим на оснащении крылатые ракеты воздушного базирования, а также к формированиям ВМФ с ракетами «Калибр».

Учитывая значительное превосходство Североатлантического альянса в обычных вооружениях, наверное, не следует отказываться от ядерно-минных заграждений вдоль границы России с новыми членами НАТО.

В любом случае заранее должно быть принято решение об оборонительной операции, созданы необходимые группировки Вооруженных сил, проведено планирование их развертывания, отработаны вопросы взаимодействия, управления и всех видов обеспечения. Безусловно, это потребует определенных бюджетных расходов. Но интересы национальной обороны и безопасности стоят в этом случае, безусловно, выше.


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Калибр КР
Ядерный щит
Похожие новости
15.06.2020
Под носом у НАТО: как Балтфлот провел учения «Искандеров»
08.06.2020
Polskie Radio (Польша): некоторые вооружения Путина представляют опасность для самих россиян
03.04.2019
Угроза с воздуха: ядерный бомбардировщик США подлетел к России
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
28.01.2016
Какую технику получит российская армия в 2016 году
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы