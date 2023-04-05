"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО

Эксперт Ходаренок рассказал, как РФ усилит войска на границе из-за вступления Финляндии в НАТО

Финляндия уже сегодня, 4 апреля, может стать членом Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эту неделю исторической: по его словам, сегодня в штаб-квартире в Брюсселе будет поднят флаг Финляндии, и эта страна станет членом альянса. О том, какие шаги предпримет Россия для защиты своих территорий, граничащих с новым членом НАТО - в материале "Газеты.Ru".

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва на вступление Финляндии в НАТО ответит укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлении.

В этом случае встает вопрос о том, как Вооруженные силы РФ отразят гипотетическое вторжение войск НАТО на территорию России, как нанесут поражение наступающим частям и соединениям противника, как смогут удерживать важнейшие приграничные районы своей территории, а также как создать условия для захвата инициативы и перехода в последующее контрнаступление. Разумеется, пока подобные вопросы находятся исключительно в сфере оценок и предположений.

В случае гипотетического начала военных действий перед российской армией будут стоять задачи по отражению ракетных и авиационных ударов сил НАТО, по дезорганизации систем управления, разведки и РЭБ противника, нанесению поражения авиационной и ракетно-ядерной группировки врага, отражению ударов неприятеля с моря и поражению группировок его ВМС.

Поэтому необходимо уже сегодня представлять, как будут выглядеть будущие группировки Вооруженных сил России на северо-западном и западном направлениях, их оперативно-стратегическое построение, что будет представлять собой система оборонительных рубежей, система ПВО и ПРО на этом театре военных действий, система оперативных инженерных заграждений, система управления и связи. Помимо всего прочего, на приморских направлениях следует предусмотреть систему обороны морского побережья.

И в этом плане уже многое делается. К примеру, в начале этого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в плане усиления группировки войск на границе с Финляндией (в Карелии и Ленинградской области) будет сформирован армейский корпус. В состав этого АК войдут, как сообщалось ранее, три мотострелковые дивизии и две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

Всерьез надо рассмотреть вопросы совершенствования системы радиолокационной разведки, зенитного ракетного и истребительного авиационного прикрытия. Вполне возможно, что в этом плане надо проанализировать целесообразность формирования новых зенитных ракетных частей и соединений, радиотехнических полков и бригад, восстановить все авиационные полки, дислоцированные в этом регионе в советские времена.

В первую очередь, скорее всего, будут наращиваться сухопутные и береговые войска ВС РФ. Также существенно увеличится группировка ракетных войск и артиллерии (вполне возможно, что в состав этой группировки войдут ракетные бригады «Искандер-М» и артиллерийские бригады большой мощности, имеющие на оснащении ядерные боеприпасы). При планировании боевого применения войск вероятно будет учитываться возможность нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции. В первую очередь это относится к частям и соединениям Дальней авиации, имеющим на оснащении крылатые ракеты воздушного базирования, а также к формированиям ВМФ с ракетами «Калибр».

Учитывая значительное превосходство Североатлантического альянса в обычных вооружениях, наверное, не следует отказываться от ядерно-минных заграждений вдоль границы России с новыми членами НАТО.

В любом случае заранее должно быть принято решение об оборонительной операции, созданы необходимые группировки Вооруженных сил, проведено планирование их развертывания, отработаны вопросы взаимодействия, управления и всех видов обеспечения. Безусловно, это потребует определенных бюджетных расходов. Но интересы национальной обороны и безопасности стоят в этом случае, безусловно, выше.

Михаил Ходаренок