ЧМЗ изготовил крановую установку для загрузки транспортных космических кораблей.

Как говорится на сайте компании, в конце 2022 году на "Челябинский механический завод" поступил заказ на изготовление крановой установки грузоподъемностью 25 тонн, которая должна быть смонтирована на двухзвенное гусеничное снегоболотоходное шасси ДТ-30ПМНК2 производства "МК "Витязь" и использоваться в составе группы технических средств для загрузки транспортных космических кораблей нового поколения.

В 2018 году "ЧМЗ" спроектировал и отгрузил подобный кран в одну из энергетических компаний России, где он используется для ремонтов линий электропередач в районах Крайнего Севера, в т.ч. в болотистой, лесистой местности и глубоком снегу. Это стало возможным благодаря высочайшим характеристикам по проходимости гусеничного транспортера: оно способно доставить кран, в составе второго звена, к месту выполнения работ как вброд, так и вплавь.

В четвертом квартале 2022 года инженерный центр завода начал проектирование крановой установки для сложных и ответственных работ - загрузки транспортных космических кораблей. Прежняя конструкторская документация была значительно переработана,так, была изменена балансировка крановой установки, применены новые комплектующие, произведена перекомпоновка узлов и агрегатов. В январе этого года крановая установка грузоподъемностью 25 тонн с максимальной длиной стрелы 28,1 метра, вышла на расширенные испытания, которые успешно завершились в феврале, а уже в марте данное оборудование было смонтировано на второе звено гусеничного шасси, разработанного Ишимбайским заводом транспортного машиностроения. К ключевым особенностям разработанной крановой установки можно отнести уникальную конструкцию нижней рамы с поворотно-выдвижными опорами и управлением ими на задней балке в центральной части. Такая компоновка позволяет сохранить болотоходные качества и плавучесть базового шасси.

Кроме того, крановая установка обладает автономностью работы - дизель-генераторная установка, топливный и гидравлический баки размещены на поворотной части. Таким образом, монтаж данной крановой установки можно произвести практически на любое основание (гусеничная тележка, ж/д платформа, прицеп, полуприцеп, буксируемый понтон, стационарное/бетонное основание, и пр.), и она сможет с легкостью производить погрузочно-разгрузочные, монтажно-демонтажные и ремонтно-восстановительные работы. При необходимости также можно расширить функционал и комплектацию крана (для эффективной работы в тропических или северных условиях). Так, возможно установить на кран гусек длиной 7м , 9м или 10м для подъема груза массой до 3,0 тонн; рабочую платформу (люльку) для подъема людей на высоту более 12,0 метров; оборудование для работы с опасными грузами и добавить другие опции.