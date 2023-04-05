Столтенберг: страны НАТО наращивают производство боеприпасов и военные поставки Украине

По словам генсека альянса, они уже предоставили Киеву помощь в объеме около €150 млрд

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Члены Североатлантического альянса наращивают производство боеприпасов и военные поставки Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания в Брюсселе глав МИД стран блока.

"Союзники продвигают производство оружия и боеприпасов и поставки тяжелых вооружений. Первые танки Leopard и Challenger 2 уже на Украине. Как было согласовано на саммите в Мадриде, мы также увеличили поставки нелетального оружия через фонд НАТО для Украины. Это включает топливо, медицинскую помощь, спутниковые системы", - сказал Столтенберг.

По словам генсека, страны НАТО уже предоставили Украине помощь в объеме около €150 млрд, включая военную поддержку на €65 млрд.