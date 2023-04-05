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ТАСС

Трюдо обсудил с Зеленским завершение конфликта на Украине на условиях Киева

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: © REUTERS / BLAIR GABLE

Оттава продолжит всестороннюю поддержку Киева, заявил премьер-министр Канады

ОТТАВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Украине и необходимость завершения конфликта на условиях Киева. Об этом глава канадского правительства сообщил в Twitter.

"Президент Владимир Зеленский и я снова сегодня поговорили о приверженности Канады поддержке украинцев столько, сколько это потребуется, о текущей ситуации на местах и необходимости положить конфликту конец на условиях Украины", - заявил Трюдо. Он добавил, что Оттава продолжит всестороннюю поддержку Киева.

Зеленский на саммите Группы двадцати (G20) выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона.

Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. 

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