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В России оценили ядерный вариант «Искандера-М»

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Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками
Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками.
Источник изображения: mil.ru

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» может нести ракету с ядерной боевой частью. Мощность боеприпаса ядерного варианта комплекса оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«ТТХ "Искандер-М" с ядерной боевой частью нигде не публиковались. Но поскольку это оперативно-тактический комплекс, его боевая часть составляет в районе 10 килотонн. Если говорить о разрушениях, которые он нанесет при запуске, и проводить исторические параллели, то они будут как половина Хиросимы», — сказал аналитик.

Он отметил, что ядерные боеголовки используют для нанесения ударов по укрепрайонам, скоплениям военной техники и живой силы. По словам Леонкова, дальность полета ракеты «Искандера» в неядерном исполнении составляет порядка 500 километров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва передала Минску ОТРК «Искандер-М», который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

В декабре 2022 года первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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