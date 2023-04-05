Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО

Президент Ниинистё: членство Финляндии в НАТО не направлено против кого-либо

МОСКВА, 4 апреля/ Радио Sputnik. Членство Финляндии в НАТО обеспечивает безопасность страны и не направлено против какой-либо страны или объединения, заявил финский президент Саули Ниинистё.

"Членство в Североатлантическом союзе обеспечивает безопасность Финляндии… и не направлено против кого-либо. Это также не меняет основ или целей внешней политики Финляндии и политики безопасности. Финляндия является стабильной и предсказуемой страной Северной Европы, которая стремится к мирному разрешению споров", – говорится в заявлении финского лидера.

В качестве члена НАТО Финляндии потребуется готовность к переменам и способность к адаптации, добавил Ниинистё.

"Хотя членство не меняет всего, статус союзника требует от нас принятия новых способов мышления, а также некоторых изменений в законодательстве. Многое уже сделано: в течение многих лет мы были привержены развитию нашей совместимости с НАТО. Предстоит еще значительная работа по интеграции обороны Финляндии в общую оборону НАТО. Силы обороны также сталкиваются с новыми требованиями и вызовами, на которые мы должны реагировать", – сказал глава государства.

Также в заявлении отмечается, что членство Финляндии не будет полным без членства Швеции.

Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее во вторник передал документ о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения этой страны к НАТО. Флаг НАТО был поднят над Генеральным штабом Сил обороны страны.

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, с 4 апреля на Финляндию распространяется пятая статья Североатлантического договора.

"Финляндия теперь будет участвовать во всех структурах НАТО, во всех заседаниях, будет участвовать в принятии всех решений. Но самое главное, что гарантии безопасности, пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, с сегодняшнего дня также распространяется на Финляндию", – сказал Столтенберг.

Согласно данной статье, нападение на одного участника блока в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом.

Ранее радио Sputnik сообщило, что стал известен ответ России на вступление Финляндии в НАТО.