Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО

Президент Ниинистё: членство Финляндии в НАТО не направлено против кого-либо
МОСКВА, 4 апреля/ Радио Sputnik. Членство Финляндии в НАТО обеспечивает безопасность страны и не направлено против какой-либо страны или объединения, заявил финский президент Саули Ниинистё.
В качестве члена НАТО Финляндии потребуется готовность к переменам и способность к адаптации, добавил Ниинистё.
Также в заявлении отмечается, что членство Финляндии не будет полным без членства Швеции.
Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее во вторник передал документ о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения этой страны к НАТО. Флаг НАТО был поднят над Генеральным штабом Сил обороны страны.
По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, с 4 апреля на Финляндию распространяется пятая статья Североатлантического договора.
"Финляндия теперь будет участвовать во всех структурах НАТО, во всех заседаниях, будет участвовать в принятии всех решений. Но самое главное, что гарантии безопасности, пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, с сегодняшнего дня также распространяется на Финляндию", – сказал Столтенберг.
Согласно данной статье, нападение на одного участника блока в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом.
Ранее радио Sputnik сообщило, что стал известен ответ России на вступление Финляндии в НАТО.