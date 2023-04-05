Войти
Военное обозрение

Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем

503
2
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские вооруженные силы изменили тактику нанесения ударов по позициям и объектам на территории Украины и активно применяют управляемые (планирующие) авиабомбы. Об этом сообщил официальный представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.

Как отметил высокопоставленный офицер ВСУ, в течение суток российская армия применяет до 20 управляемых авиабомб. Они используются по всей линии соприкосновения сторон.

Запускают с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО, и это является для нас угрозой, на которую надо оперативно реагировать. Но пока реагировать на такую смену тактики нечем

- подчеркнул полковник Игнат.

Представитель ВСУ отметил, что украинские вооруженные формирования не обладают такими видами вооружений, которые позволили бы обезопасить объекты и позиции от ударов планирующих авиабомб. Игнат заявил, что Киев нуждается в дальнобойных системах противовоздушной обороны по типу американского ЗРК Patriot, и в современных многоцелевых истребителях.

Но Запад, судя по всему, не горит желанием передавать Украине современные самолеты и большое количество систем противовоздушной обороны. Те же Patriot очень дороги и даже ключевые страны НАТО располагают относительно ограниченным количеством таких или подобных комплексов противовоздушной обороны. Такая же ситуация и с самолетами, причем она усугубляется отсутствием у Киева собственных кадров, способных эксплуатировать и обслуживать истребители западного производства.

Примечательно, что ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ заявляли об изменении тактики применения беспилотных летательных аппаратов российской армией. То есть, спецоперация становится более технологичной, и это пугает украинское военно-политическое руководство, которое озадачено вопросом ответа на такие действия российской стороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Су-34
Су-35
Проекты
NATO
Похожие новости
13.02.2023
Каковы реалии обучения украинских летчиков на американских самолетах F-16
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
19.11.2021
Российский эксперт в беседе с «Джумхуриет»: конфликт может быть спровоцирован в любой момент (Cumhuriyet, Турция)
03.07.2018
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
23.03.2016
Модель «неизбежного»
30.03.2015
"Панцирь" санкций не боится
2 комментария
№1
05.04.2023 01:33
20 бомб в день ни о чем, УМПК ещё меньше. Мальчик в Маске был прав, штучное изделие
0
Сообщить
№2
05.04.2023 01:54
Цитата, Alex454 сообщ. №1
20 бомб в день ни о чем, УМПК ещё меньше. Мальчик в Маске был прав, штучное изделие
20в день, 200 за 10. Применяют с конца осени. Производят с начала осени. Да штучное изделие...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы