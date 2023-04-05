Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации

По словам замглавы МИД РФ, британцы "вредят сами себе"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Поставки снарядов с обедненным ураном Великобританией на Украину являются крупнейшим эскалационным шагом. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

"Поставки, о которых объявили в Великобритании, - это, конечно же, крупнейший эскалационный шаг, - указал замминистра. - Эффект, просчитанный Лондоном, как раз сводится к тому, чтобы люди испугались намерений Великобритании, чтобы обрушить на Москву такую нервную дрожь. Этого не произошло и не произойдет".

По словам замминистра, британцы "вредят сами себе". "Они, безусловно, наносят ущерб своим клиентам в Киеве, они пренебрегают очевидными тяжелейшими последствиями гипотетического применения таких боеприпасов на поле боя, - продолжил он. - Это полное саморазоблачение, это подтверждение того, что данная страна продолжает игру на повышение ставок. В конечном счете это обернется против ее же интересов. Никакого поражения России мы не допустим. И все цели специальной военной операции, безусловно, неоспоримо, будут достигнуты".