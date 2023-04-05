Войти
ТАСС

Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации

364
0
0
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По словам замглавы МИД РФ, британцы "вредят сами себе"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Поставки снарядов с обедненным ураном Великобританией на Украину являются крупнейшим эскалационным шагом. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

"Поставки, о которых объявили в Великобритании, - это, конечно же, крупнейший эскалационный шаг, - указал замминистра. - Эффект, просчитанный Лондоном, как раз сводится к тому, чтобы люди испугались намерений Великобритании, чтобы обрушить на Москву такую нервную дрожь. Этого не произошло и не произойдет".

По словам замминистра, британцы "вредят сами себе". "Они, безусловно, наносят ущерб своим клиентам в Киеве, они пренебрегают очевидными тяжелейшими последствиями гипотетического применения таких боеприпасов на поле боя, - продолжил он. - Это полное саморазоблачение, это подтверждение того, что данная страна продолжает игру на повышение ставок. В конечном счете это обернется против ее же интересов. Никакого поражения России мы не допустим. И все цели специальной военной операции, безусловно, неоспоримо, будут достигнуты". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Похожие новости
17.02.2023
В Британии напомнили Западу о жестких предупреждениях России
15.10.2021
The National Interest (США): вот почему НАТО должна измениться в XXI веке
03.06.2021
Минобороны РФ заявило о планах проследить за учениями "Sea Breeze"
23.05.2019
Блицкриг для сдачи в плен
13.05.2016
О Международном Форуме Двигателестроения МФД-2016
10.10.2012
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2012» все более интересен для зарубежных участников
23.08.2007
Наш ответ Ле-Бурже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы