Британцы в ужасе. Россия рассказала, где разместит "Посейдоны"

Daily Mail: в России сформируют новый дивизион подводных лодок с "Посейдонами"

Россия ответит на действия Запада формированием нового дивизиона атомных подводных лодок на Камчатке, которые будут оснащены ядерными торпедами "Посейдон", пишет Daily Mail. В Британии признали, что оружие может нанести стране "большой ущерб".

Россия планирует создать уже в следующем году новый дивизион подводных лодок на Тихоокеанский флоте, которые будут нести смертоносные ядерные торпеды "Посейдон".

С тех пор как Владимир Путин ввел войска на Украину, российские журналисты продолжают угрожать Западу ядерным холокостом – и в последние месяцы эта риторика обостряется.

Они утверждают, что торпеды "Посейдон" способны вызвать радиоактивное цунами высотой в 300 метров, но международные военные эксперты отвергают это, хотя и признают, что вызывающие ужас ядерные боеголовки могут разрушить прибрежные города Великобритании, вызвать радиоактивные наводнения и убить миллионы людей в Лондоне.

По данным российского информационного агентства ТАСС, подразделение подводных лодок, несущих эти подводные торпеды "судного дня", может быть готово к формированию к концу 2024 года или в первой половине 2025 года.

В январе Москва заявила, что произвела первый комплект разрушительного оружия "Посейдон" – смесь торпеды и беспилотника – через четыре года после того, как Путин объявил об этом принципиально новом типе стратегического ядерного оружия и подтвердил, что у него будет собственный источник ядерной энергии.

В конце марта Россия заявила, что на полуострове Камчатка, где расположена база подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами Тихоокеанского флота России, будет завершено строительство береговой инфраструктуры для подводных лодок, которые будут нести торпеды "Посейдон".

"Принято решение о формировании дивизиона атомных подводных лодок специального назначения на Камчатке, – цитирует ТАСС неназванный источник в Минобороны. – Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года".

Россия заявила, что смертоносное оружие "Посейдон", состоящее из 20-метровой торпедной трубы диаметром почти 1,8 метра, нельзя остановить современными средствами ядерной обороны.

После запуска оно действует как беспилотник, который можно дистанционно направлять к цели.

Считается, что в этой торпедной трубе, потенциально способной развивать скорость до 185 километров в час, есть ядерный реактор.

В прошлом месяце российский генерал в отставке Евгений Бужинский призвал нанести удар по Великобритании с помощью этой подводной ракеты и тогда, по его словам, Британии "определенно не будет".

Владимир Соловьев, которого называют "Голосом Путина", ухмыльнулся, сказав, что если "Посейдон" ударит по Британии, то произойдет "цунами".

"[Если НАТО] пошлет войска, это закончится тем, что [мы используем] "Посейдон", конечно, и цунами. И волны высотой 300 метров", – сказал Бужинский в эфире российского государственного телеканала "Россия 1".

Соловьев заметил вскользь: "Тогда Великобритании не будет". 72-летний Бужинский согласился и подтвердил: "Британии определенно не будет".

Говоря о потенциальном воздействии этих торпед, профессор Эндрю Футтер, академик Лестерского университета и эксперт по ядерному оружию, ранее сказал Mail Online: "Если "Посейдон" вооружен большой мегатонной боеголовкой, это, несомненно, нанесет ущерб".

"Если бы в устье Темзы или вблизи от него было взорвано крупное ядерное устройство, прилив в Темзе хлынул бы к зданиям, и миллионы людей потенциально могли бы погибнуть в результате взрыва. Был бы большой ущерб. Реальность такова, что взрыв мощностью в мегатонну, даже в воде, был бы очень разрушительным. Непосредственная проблема заключалась бы не в радиации, но огромное количество людей погибло бы в первую очередь от взрыва, ударной волны или ожогов", – заявил он.

Эти угрозы применения ядерного оружия, как полагают, – результат решительной поддержки Великобританией Украины, в то время как эксперты все же опасаются нанесения ядерных ударов со стороны Путина с целью "вызвать страдания и разрушения из-за неспособности России завоевать Украину".

Последнее предупреждение прозвучало после того, как Владлен Татарский был убит в результате взрыва бомбы в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Убежденный сторонник Путина выступал на политическом мероприятии в кафе Street Food No 1, когда ему вручили небольшую статуэтку с его изображением, которая, как сообщается, была начинена взрывчаткой, в результате чего военкор погиб и еще 32 человека получили ранения.

Автор статьи: Артур Парашер (Arthur Parasher)