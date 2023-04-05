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РИА Новости

ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях

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Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

ГД одобрила законопроект о возможности призывников участвовать в миротворческих миссиях

МОСКВА, 4 апреля/ Радио Sputnik. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, которым предлагается разрешить военнослужащим по призыву в добровольном порядке участвовать в миротворческих миссиях, сообщает "Российская газета".

В начале февраля РБК сообщал, что документ подготовлен Минобороны РФ и согласован с другими силовыми ведомствами. Инициатива призвана расширить за счет призывников категории военных, имеющих возможность добровольно участвовать в осуществлении российских миротворческих миссий.

По действующему законодательству в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие для размещения в Нагорном Карабахе международных миротворцев.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
05.04.2023 03:11
Цитата, q
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, которым предлагается разрешить военнослужащим по призыву в добровольном порядке участвовать в миротворческих миссиях,
Во-первых разрешить должны не всем, а тем кто отслужил не менее 6 месяцев и успешно прошёл специальную подготовку по программе участника миротворческих миссий в специализированном учебном подразделении.

Иначе "деды" по заданию командиров  будут по ночам выполнять план по "добровольцам-миротворцам" среди желторотых призывников которые подпишут всё что угодно лишь бы не били...
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