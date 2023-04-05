ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях

Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ.

ГД одобрила законопроект о возможности призывников участвовать в миротворческих миссиях

МОСКВА, 4 апреля/ Радио Sputnik. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, которым предлагается разрешить военнослужащим по призыву в добровольном порядке участвовать в миротворческих миссиях, сообщает "Российская газета".

В начале февраля РБК сообщал, что документ подготовлен Минобороны РФ и согласован с другими силовыми ведомствами. Инициатива призвана расширить за счет призывников категории военных, имеющих возможность добровольно участвовать в осуществлении российских миротворческих миссий.

По действующему законодательству в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие для размещения в Нагорном Карабахе международных миротворцев.