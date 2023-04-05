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РИА Новости

МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ

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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Замглавы МИД Рябков: ДСНВ могут восстановить, если США сдвинутся с антироссийской позиции

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции и начал "проявлять ростки" пересмотра курса, заявил в эфире замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Он (ДСНВ) номинально не уничтожен, не ликвидирован. Он номинально, на бумаге, существует. Но нами он приостановлен, тем самым мы получили для себя дополнительные возможности, как нам обеспечивать собственную безопасность... Он может быть восстановлен, но для этого нужно, чтобы американцы сдвинулись в прямом смысле слова с нынешней разрушительной позиции, радикально антироссийской, и начали проявлять здравый смысл. Начали проявлять хотя бы ростки осознания, что этот курс губителен, и что с Россией так разговаривать нельзя, так себя вести недопустимо, и данный курс должен быть пересмотрен", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
СНВ-3
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