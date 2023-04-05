МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ

Замглавы МИД Рябков: ДСНВ могут восстановить, если США сдвинутся с антироссийской позиции
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции и начал "проявлять ростки" пересмотра курса, заявил в эфире замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.