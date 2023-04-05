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ИноСМИ

Финляндия не оставила России выбора

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Совместное учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016»
Совместное учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016».
Источник изображения: © Sputnik

Iltalehti: изменение статуса Финляндии сделало ответные меры России неизбежными

Увеличение границы НАТО и России на 1300 километров после вступления в альянс Финляндии повлечет за собой много изменений, считает финский политолог Хейкки Патомяки. В беседе с Iltalehti он заявил, что до реальных действий со стороны Москвы еще далеко, но наращивание военной мощи в регионе неизбежно.

Яри Химанен (Jari Himanen)

Россия намерена укрепить свой военный потенциал в западной и северо-западной части страны в ответ на членство Финляндии в НАТО.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, заявление которого процитировало российское информационное агентство РИА Новости.

"Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России", — сказал Грушко агентству.

Заявление Грушко было ожидаемо, поскольку министр обороны России Сергей Шойгу уже говорил об усилении "мер противодействия" в прошлом году. Тогда же он рассказал о создании новых военных округов и дивизий на северо-западе страны.

Профессор: ситуация меняется

Профессор мировой политики Хейкки Патомяки (Heikki Patomäki) считает реакцию России вполне ожидаемой.

"Да, конечно. Я уже говорил ранее во время дискуссии о членстве в НАТО, что каждая страна должна учитывать тот факт, что политическая ситуация меняется", — говорит он.

"Да, увеличение границы НАТО и России на 1300 километров повлечет за собой много изменений".

Патомяки напоминает, что статус Финляндии также изменится в связи с оборонным сотрудничеством с США.

"Финляндия находится недалеко от Санкт-Петербурга и Кольского полуострова, поэтому Россия, как и любая страна в подобной ситуации, безусловно, будет предпринимать соответствующие меры".

На данном этапе Патомяки не может сказать, что означает заявление России об усилении Западного военного круга. Пока ни о чем конкретном Россия не говорила.

"Я бы сказал, что на данном этапе речь идет о заявлении, которое свидетельствует лишь о наращивании военной мощи в регионе", — говорит он.

Вопрос заключается в том, как вообще Россия может укрепить свой Западный военный круг. Ранее страна была вынуждена перебрасывать свои войска и технику на Украину.

Патомяки считает, что до реальных действий со стороны России еще далеко.

"На данный момент у России нет ресурсов, чтобы создать здесь что-то серьезное и начать всех контролировать", — говорит он.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Шойгу Сергей
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