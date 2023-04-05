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Кулеба: только вступление Украины в НАТО обеспечит безопасность Запада

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на саммите глав МИД стран НАТО в Брюсселе, что оптимальным способом обеспечить безопасность западных стран является вступление Украины в Североатлантический альянс.

"Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности, чем вступление Украины в НАТО со временем", - сказал Кулеба.

Глава украинского МИД утверждает, что в ходе встреч в Брюсселе намерен поднять вопрос о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Также он планирует попросить ускорить передачу на Украину обещанного западными странами оружия и боеприпасов и обеспечить устойчивость поддержки Киева.

Ранее в сентябре прошлого года Владимир Зеленский известил о подаче Украиной заявки о вступлении в Альянс в ускоренном порядке. Однако представитель Белого дома Джейк Салливан назвал просьбу несвоевременной. Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на речь идет о помощи Украине в самозащите.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что намерение Киева вступить в НАТО стало одним из мотивов начала спецоперации России на Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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