Кулеба: только вступление Украины в НАТО обеспечит безопасность Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на саммите глав МИД стран НАТО в Брюсселе, что оптимальным способом обеспечить безопасность западных стран является вступление Украины в Североатлантический альянс.

"Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности, чем вступление Украины в НАТО со временем", - сказал Кулеба.

Глава украинского МИД утверждает, что в ходе встреч в Брюсселе намерен поднять вопрос о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Также он планирует попросить ускорить передачу на Украину обещанного западными странами оружия и боеприпасов и обеспечить устойчивость поддержки Киева.

Ранее в сентябре прошлого года Владимир Зеленский известил о подаче Украиной заявки о вступлении в Альянс в ускоренном порядке. Однако представитель Белого дома Джейк Салливан назвал просьбу несвоевременной. Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на речь идет о помощи Украине в самозащите.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что намерение Киева вступить в НАТО стало одним из мотивов начала спецоперации России на Украине.