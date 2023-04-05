Польша пообещала поставить украинской армии БТР Rosomak с различными вариантами вооружения

ЦАМТО, 4 апреля. Польша поставит Украине бронетранспортеры Rosomak с различными вариантами вооружения.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в эфире телеканала Polsat глава Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, оплата за это вооружение будет производиться из европейских и американских средств, напоминает агентство.

По словам С.Хвалека, завод Rosomak "готов оперативно поставлять новую продукцию нашему украинскому партнеру". Он отметил, что вооружение БТР "будет предметом окончательных переговоров о поставках, сроках, конфигурации". "Очевидно, что машины будут в разных конфигурациях, с разным вооружением", – добавил глава PGZ.

По его словам, "это не обязательно должны быть такие же версии, как поставляемые польским военным – с башней Hitfist, оснащенной 30-мм орудием или новой беспилотной башней ZSSW 30". "Может быть и другое оснащение. PGZ предлагает автоматические башни с пулеметными системами, но мы также можем устанавливать другие решения. Есть и другие виды вооружения, размещенные на шасси 8x8", – цитирует "РИА Новости", С.Хвалека. Сроки поставок, по его словам, зависят "от окончательного заключения контракта, от ожиданий украинской стороны и от наличия некоторых компонентов".

С.Хвалек также выразил уверенность в том, что Финляндия, которая владеет лицензионными правами на производство Rosomak, согласится на их производство для Киева "как новый член НАТО".

Польский БТР Rosomak – это колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 мм, отмечает агентство.