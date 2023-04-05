Войти
ЦАМТО

Польша пообещала поставить украинской армии БТР Rosomak с различными вариантами вооружения

349
0
0
KTO Rosomak
Бронетранспортер Rosomak.
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 4 апреля. Польша поставит Украине бронетранспортеры Rosomak с различными вариантами вооружения.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в эфире телеканала Polsat глава Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, оплата за это вооружение будет производиться из европейских и американских средств, напоминает агентство.

По словам С.Хвалека, завод Rosomak "готов оперативно поставлять новую продукцию нашему украинскому партнеру". Он отметил, что вооружение БТР "будет предметом окончательных переговоров о поставках, сроках, конфигурации". "Очевидно, что машины будут в разных конфигурациях, с разным вооружением", – добавил глава PGZ.

По его словам, "это не обязательно должны быть такие же версии, как поставляемые польским военным – с башней Hitfist, оснащенной 30-мм орудием или новой беспилотной башней ZSSW 30". "Может быть и другое оснащение. PGZ предлагает автоматические башни с пулеметными системами, но мы также можем устанавливать другие решения. Есть и другие виды вооружения, размещенные на шасси 8x8", – цитирует "РИА Новости", С.Хвалека. Сроки поставок, по его словам, зависят "от окончательного заключения контракта, от ожиданий украинской стороны и от наличия некоторых компонентов".

С.Хвалек также выразил уверенность в том, что Финляндия, которая владеет лицензионными правами на производство Rosomak, согласится на их производство для Киева "как новый член НАТО".

Польский БТР Rosomak – это колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 мм, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Финляндия
Продукция
Rosomak КТО
Компании
Patria
Похожие новости
03.04.2023
Украине будут поставлены 100 бронетранспортёров Rosomak польского производства
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
29.06.2015
Финская «броня» пошла на Украину
23.12.2013
Десятка лучших бронетранспортеров по версии Army Technology
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы