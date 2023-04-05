Saab будет поставлять гранатометы AT4 и "Карл Густав" в страны НАТО

ЦАМТО, 4 апреля. Компания Saab объявила о подписании с Агентством поддержки и приобретений НАТО NSPA (NATO Support and Procurement Agency) рамочных соглашений по поставке 84-мм одноразовых РПГ AT4 и 84-мм РПГ "Карл Густав".

Одновременно NSPA разместило твердые заказы на общую сумму около 350 млн. шведских крон. В частности, агентство заказало боеприпасы для гранатометов "Карл Густав", поставка которых должна быть выполнена в течение 2023-2025 гг., а также гранатометы AT4 с поставками, запланированными на 2023-2024 годы.

Рамочное соглашение на AT4 будет действовать до 2026 года, а соглашение на "Карл-Густав" (включая боеприпасы) – до 2027 года.

По заявлению руководителя подразделения Saab Dynamics Гергена Йоханссона, рамочные соглашения позволят укрепить отношения с НАТО и облегчат процесс заказа гранатометов "Карл-Густав" и AT4 для членов альянса.