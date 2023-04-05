В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО

Песков: расширение НАТО вынуждает Россию на контрмеры по обеспечению своей безопасности

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс.

"Естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и стратегическом плане", - сказал Песков.

Также он сообщил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления страны в НАТО - исходя из этого будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.

"Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. <…> Поверьте, своевременно наши военные обо всем сообщат", - добавил Песков.