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РИА Новости

В Кремле рассказали об ответе на расширение НАТО

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Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Песков: расширение НАТО вынуждает Россию на контрмеры по обеспечению своей безопасности

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс.

"Естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и стратегическом плане", - сказал Песков.

Также он сообщил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления страны в НАТО - исходя из этого будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.

"Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. <…> Поверьте, своевременно наши военные обо всем сообщат", - добавил Песков.
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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
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