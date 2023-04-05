Нарышкин: Польша не отказывается от идеи получения контроля над западной частью Украины

Директор Службы внешней разведки России считает, что условием для этого Варшава видит военное поражение Киева

МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Руководство Польши не отказывается от идеи получения контроля над западной частью Украины, условием для которого Варшава видит военное поражение Киева. Об этом во вторник после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Получение контроля над западными территориями современной Украины, так называемыми бывшими восточными кресами, Польшей является вожделенной мечтой польских националистов. И это становится элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может. Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения", - сказал руководитель российской внешней разведки.

Он пояснил, что именно поэтому Варшава выступает против мирного урегулирования конфликта и заверяет, что будет оказывать помощь украинским властям. "Эта ситуация усугубляет положение Украины и украинского народа. Я бы сказал, что польское руководство в буквальном смысле ждет удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями", - сказал Нарышкин.

Ранее в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отмечал, что после начала специальной военной операции России Варшава перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий. Он обратил внимание, что в польских националистических кругах живы имперские амбиции и мечты о возвращении так называемых исторических польских земель. Полищук также отметил, что кто бы ни находился в Польше у власти с начала 1990-х годов, польская культурно-экономическая экспансия на Украине не прекращалась, а с 2014 года она стала приобретать военно-политическое измерение.