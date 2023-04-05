Американский проект электрического экраноплана

Как сообщил веб-ресурс ATO.ru в материале "Проект американского коммерческого экраноплана привлек интерес и средства от оборонной промышленности. Lockheed Martin инвестирует в программу надводного глайдера-экраноплана с электродвигателем", американский разработчик экранопланов Regent продолжает привлекать инвесторов и клиентов и выходит в новые сектора рынка. Lockheed Martin, одна из крупнейших компаний оборонно-аэрокосмического комплекса США, инвестирует в развитие технологий экраноплана нового поколения. Венчурный фонд компании - Lockheed Martin Ventures (LMV) объявил о стратегических инвестициях в компанию Regent, стартап, занимающийся разработкой транспортного средства, которое она называет "морской глайдер".

Визуализация предлагаемого военного варианта электрического экраноплана Viceroy, разоабатываемого американской компанией Regent (c) Regent

Практически одновременно самая большая японская компания по доставке посылок Yamato стала стратегическим инвестором в Regent. Ранее, в январе, фонд инноваций японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) также сделал "стратегическое вложение" в Regent.

Regent описывает свое детище как полностью электрический экраноплан (то есть аппарат, использующий эффект "аэродинамического экрана", образующийся при движении крыла на небольшой высоте от поверхности воды/земли), который сочетает "высокую скорость самолета с низким эксплуатационными расходами катера".

Разрабатываемая модель - Viceroy может эксплуатироваться только над водной поверхностью и рассчитана на перевозку 12 пасс. и грузов на скорости до 300 км/ч на расстояние 300 км. В грузовом варианте полезная нагрузка составит 1,6 т, объем грузового отсека - 10 куб. м.

Экраноплан Viceroy оснащается распределенной электрической силовой установкой с восемью электродвигателями, питающимися от аккумуляторов и приводящими в движение пропеллеры, расположенные вдоль передней кромки крыла.

Изначально он разрабатывался как экологичный альтернативный коммерческий вид транспорта для перевозок на региональных водных маршрутах из порта в порт. Но разработчик уверен, что такие аппараты смогут выполнять боевые задачи, в том числе логистические, поисково-спасательные и транспортные.

Вооруженные силы США ищут способы адаптировать свои операции к условиям Индо-Тихоокеанского региона из-за нарастающей политической напряженности в отношениях с Китаем. В рамках этой стратегии техника, способная совершать взлет и посадку непосредственно с воды, оказывается в зоне внимания Пентагона.

Regent намерена сертифицировать свое транспортное средство в морском ведомстве и таким образом избежать более сложного и длительного процесса сертификации летной годности Федеральной авиационной администрации США (FAA). Поступление Viceroy в эксплуатацию ожидается в 2025 году.

Благодаря тому что глайдер - морское судно, а не летательный аппарат, для его эксплуатации требуется капитан, а не пилот, поэтому как для коммерческих операторов, так и для военного ведомства он помогает решать проблему хронического дефицита летного состава.

Программное обеспечение (ПО) цифровой системы управления полетом позволяет капитану управлять глайдером с помощью "корабельных" органов управления - влево и вправо, быстро и медленно, - при этом контролируя все другие параметры, такие как высота, тангаж, крен, с помощью ПО. Поэтому из Viceroy легко сделать беспилотник, если встанет такая задача.

До сих пор продажи Regent ограничивались коммерческим сектором: компания утверждает, что получила заказы более чем на 400 единиц от заказчиков, специализирующихся как на авиационных, так и на морских перевозках, в том числе от гавайской Mokulele Airlines, американской Southern Airways Express, германской FRS и новозеландской Ocean Flyer.

Однако инвестиции со стороны Lockheed расширяют область применения и повышают шансы на реализацию дисраптивной программы. Сумма участия Lockheed в Regent не разглашается, так же как и доля собственности.

Визуализация предлагаемого военного варианта электрического экраноплана Viceroy, разоабатываемого американской компанией Regent (c) Regent