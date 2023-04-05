Конгрессвумен Грин: США должны прекратить финансирование "войны" с Россией

Конгрессвумен Грин: США должны продвигать мир на Украине

США должны прекратить финансирование украинского конфликта, заявила в эфире CBS конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин. Вашингтон не может позволить себе вести прокси-войну с Россией. Вдобавок Украина не является ни членом НАТО, ни американским штатом, напомнила Грин.

Марджори Грин: США должны добиваться на Украине мира, а не финансировать опосредованную войну с Россией. Еще одна внешняя война нам не по карману.

Ведущая: Если мы прекратим помощь прямо сейчас, то Россия окажется прямо у польской границы. А это страна НАТО. И если они нападут на Польшу, нам придется прийти ей на выручку.

Марджори Грин: Я искала, чтобы Путин [хоть где-то] сказал о намерении вторгнуться в Польшу, и нигде не нашла.

Ведущая: Но неужели это вас не тревожит? Ведь есть угроза нападения, поскольку мы — член НАТО.

Марджори Грин: Мы — да. У нас есть договор. Но Украина в НАТО не входит. Однако посмотрите, чем мы сейчас заняты — финансируем опосредованную войну на Украине с Россией. А президент Байден заявил, что ни перед чем не остановится в защите Украины. А ведь Украина даже не член НАТО. Россия ведет боевые действия на Украине, а не против Польши.

Ведущая: А как насчет довода, что если мы свернем финансирование и оружейную поддержку, то Китай расценит это как слабость? Китай решит, что на американцев полагаться не стоит. И это может подтолкнуть Пекин к вторжению на Тайвань.

Марджори Грин: Вы спрашиваете, что будет, если мы просто уйдем из Украины? А позвольте задать вам встречный вопрос: что мешает нам добиваться на Украине мирного соглашения?

Ведущая: Потому что это станет поощрением русских — тогда их вторжение увенчается территориальными приобретениями.

Марджори Грин: Простите, но Украина — не 51-й штат США.

Ведущая: Но разве это правильно, позволять им нападать на чужую страну, которая с ними не воюет? А потом вы по сути говорите: пусть забирают то, что уже захватили.

Марджори Грин: Дело совсем не в том, что на Украине правильно, а что нет. Мы — США, и это наши лица, так сказать, перепачканы грязью. Это у нас долг в 31 триллион долларов, это мы не защищаем свою же границу, и это мы не решаем проблемы собственного народа.