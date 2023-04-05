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ТАСС

Посольство РФ: Украина вводит Израиль в заблуждение, запрашивая помощь по разминированию

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

В дипмиссии отметили, что "именно киевский режим вместе с США, НАТО и ЕС несут всю полноту ответственности" за загрязнение территории Украины и РФ минами иностранного производства, а следовательно, и за вызванные ими жертвы среди гражданского населения

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апреля. /ТАСС/. Запросы властей Украины к Израилю об оказании помощи в разминировании украинской территории вписываются в политику двойных стандартов западных кураторов Киева и вводят в заблуждение израильскую общественность. Такую оценку заявлениям украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука дало во вторник посольство РФ в еврейском государстве.

В дипмиссии напомнили, что 2 апреля украинский дипломат выступил с очередным обращением к правительству Израиля, в котором на этот раз он просил оказать Киеву содействие в "гуманитарном разминировании" украинской территории. Видеозапись своего обращения Корнийчук разместил на страницах украинского посольства в соцсетях.

"Только вот с аргументацией у киевского представителя явно не вышло, - говорится в заявлении российского посольства. - Он вновь изощренно попытался ввести в заблуждение израильскую общественность, цинично перекладывая вину с украинских военных на Вооруженные силы Российской Федерации. Для киевского режима это стало нормой. После чудовищной инсценировки в Буче в Киеве решили, что любая ложь годится для выбивания военной помощи от своих западных хозяев".


Минированием занимается украинская сторона

Как подчеркнули в посольстве РФ, российская сторона регулярно "получает подтверждения того, что именно киевский режим вместе с США, НАТО и ЕС несут всю полноту ответственности за загрязнение территории Украины и Российской Федерации минами иностранного производства, а следовательно, и за вызванные ими жертвы среди гражданского населения". "Речь идет о боеприпасах американского, германского и французского производства. Общеизвестны также вопиющие факты нарушения Украиной своих международных обязательств и использования украинскими националистами противопехотных мин "Лепесток". Ими они в последнее время рьяно и хаотично обстреливают с воздуха школы, детские сады, больницы и другие гражданские объекты Донбасса. В настоящее время только в одном Донецком травматологическом центре проходят лечение 12 детей с минно-взрывными травмами. Их кровь на руках киевского режима", - указали в дипмиссии.


Политика двойных стандартов

Тем временем, напомнили российские дипломаты, с марта 2022 года на территории Донбасса отряды разминирования ВС РФ и российского МЧС уже обезвредили более 1 млн взрывоопасных предметов, размещенных ВСУ, в том числе на социально значимых объектах. "Не удивляет, что очередной заход Киева в полной мере вписывается в политику двойных стандартов его западных кураторов, которые не гнушаются на словах поддерживать международные усилия по разминированию Украины, в том числе в рамках анонсированной ими программы, а на деле продолжать накачивать эту страну запрещенными противопехотными боеприпасами в рамках свежих пакетов так называемой военной помощи и обогащать их собственные ВПК", - добавили в посольстве.

"Все это лишь подталкивает киевский режим к совершению очередных военных преступлений, которые он пытается приписать России в стремлении уйти от ответственности. А отвечать рано или поздно придется. По полному списку", - заключили в российской дипмиссии. 

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