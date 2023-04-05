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ЦАМТО

"Калашников" увеличил объемы выпуска продукции на 20%

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Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

ЦАМТО, 4 апреля. По результатам января и февраля 2023 года план производства АО "Концерн "Калашников" по ряду направлений выполнен с ростом на 20% к уровню 2022 года.

"В этом году перед нами стоят амбициозные задачи, – прокомментировал президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – Это не только существенный рост объемов по гособоронзаказу, но и значительное увеличение выпуска по гражданским видам продукции, в первую очередь, в станкостроении и инструментальном производстве".

Напомним, что в 2022 году предприятие выпустило рекордные объемы продукции, в том числе в рамках выполнения гособоронзаказа: концерн заключил самые крупные договоры в своей истории для дивизионов оружейного производства и станкостроения. Рост выпуска продукции в прошлом году стал самым высоким за последние годы и составил 40%.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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