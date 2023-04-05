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ТАСС

Шойгу: высокоточные удары ВС РФ позволили нарушить снабжение ВСУ боеприпасами и топливом

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Минобороны России

По словам главы Минобороны, также нарушено производство некоторых образцов вооружения для ВСУ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Высокоточные удары Вооруженных сил (ВС) РФ по украинским военным объектам позволили нарушить производство ряда вооружений и снабжение группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 

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Шойгу Сергей
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