Шойгу: высокоточные удары ВС РФ позволили нарушить снабжение ВСУ боеприпасами и топливом

По словам главы Минобороны, также нарушено производство некоторых образцов вооружения для ВСУ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Высокоточные удары Вооруженных сил (ВС) РФ по украинским военным объектам позволили нарушить производство ряда вооружений и снабжение группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.