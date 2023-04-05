Войти
РИА Новости

Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

342
0
0
Истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии
Истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Шойгу: часть белорусских самолетов получили возможность наносить удары ядерным оружием

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Военная авиация Белоруссии теперь может применять ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных сил.

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении".

Сергей Шойгу

министр обороны России

Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М", который может запускать ядерные ракеты.

Как подчеркнул глава Минобороны, это делается в ответ повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
15.03.2022
Ракетный рубеж
04.02.2022
Генсек НАТО сообщил о направлении Россией на учения в Белоруссию комплексов "Искандер"
29.11.2021
Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
27.03.2019
Война миров по новым правилам
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
24.12.2014
Год преображения армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы