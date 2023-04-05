Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

Шойгу: часть белорусских самолетов получили возможность наносить удары ядерным оружием

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Военная авиация Белоруссии теперь может применять ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных сил.

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении". Сергей Шойгу министр обороны России

Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М", который может запускать ядерные ракеты.

Как подчеркнул глава Минобороны, это делается в ответ повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии.