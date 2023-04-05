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ТАСС

Производитель "Ангары" к 2025 году намерен отказаться на рабочих местах от Windows

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Сборка ракеты-носителя "Протон-М" в цехе Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева
Сборка ракеты-носителя "Протон-М" в цехе Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: © Владимир Астапкович/ТАСС

Центр им. М. В. Хруничева уже на 15% перевел рабочие места на операционную систему Linux

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос), который является производителем ракет-носителей "Протон" и "Ангара", уже на 15% перевел рабочие места на операционную систему Linux, процесс перевода завершится к 2025 году. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель генерального директора предприятия по цифровой трансформации Владимир Афанасьев.

"У нас задача стоит 100% перевода к 2025 году. На данный момент порядка 15% [переведено]", - сказал Афанасьев в ответ на вопрос, какова доля рабочих мест, переведенных с операционной системы Windows на Linux.

Как уточнил заместитель гендиректора, в настоящее время также идет активное импортозамещение серверной инфраструктуры.

В 2022 году правительство оказало российским компаниям поддержку, которая в том числе коснулась цифровых технологий на предприятиях космического машиностроения. Общий объем грантового финансирования Российского фонда развития информационных технологий проектов, внедряемых на предприятиях космической отрасли, превысил 2,6 млрд рублей. 

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