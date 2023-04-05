Боррель сообщил, что на следующей неделе посетит Китай

Брюссель. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник заявил журналистам, что на следующей неделе планирует отправиться в Китай.

Выступая на пресс-подходе в Брюсселе, он напомнил, что в марте премьер Испании Педро Санчес посетил Пекин, а на этой неделе в Китай отправился президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я поеду на следующей неделе тоже", - сказал Боррель.

По словам Борреля, ЕС дает четко понять Китаю, что позиция Пекина в отношении действий России на Украине "определит качество наших отношений".

Он также добавил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе обсудил роль Китая в контексте событий на Украине.