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Интерфакс-АВН

Боррель сообщил, что на следующей неделе посетит Китай

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Брюссель. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник заявил журналистам, что на следующей неделе планирует отправиться в Китай.

Выступая на пресс-подходе в Брюсселе, он напомнил, что в марте премьер Испании Педро Санчес посетил Пекин, а на этой неделе в Китай отправился президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я поеду на следующей неделе тоже", - сказал Боррель.

По словам Борреля, ЕС дает четко понять Китаю, что позиция Пекина в отношении действий России на Украине "определит качество наших отношений".

Он также добавил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе обсудил роль Китая в контексте событий на Украине.

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Испания
Китай
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
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