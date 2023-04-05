Босния на грани развала. Запад теряет "рычаги влияния" на Балканах

ЕП: Босния и Герцеговина стала новой головной болью Запада на Балканах

Республика Сербская, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, угрожает выходом из состава федерации, пишет "Европейська правда". Такая позиция Бани-Луки приведет к созданию еще одной "горячей точки" на Балканах и усилит влияние России в регионе.

"Атака Милорада Додика на основные права и свободы в Республике Сербской показывает, что он идет авторитарным путем президента Путина", – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Стараниями президента Республики Сербской (РС) Босния имеет все шансы вновь стать горячей точкой на карте Балкан.

Активность Додика откровенно впечатляет: он снова начал делать заявления об отделении Республики Сербской, а вместе с тем – блокирует реформы, необходимые для вступления Боснии в ЕС. В частности, готовится закон "об иностранных агентах", согласно которому некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться и предоставлять отчет о своей работе. Нечто подобное пытались сделать власти Грузии, что вызвало массовые протесты в стране. Впрочем, у Додика пока это наступление на демократию проходит успешнее. Кроме того, он продвигает спорный закон о клевете, который должен стать мощным инструментом для ограничения СМИ.

На критику западных стран у Додика реагируют очень просто: власти Республики Сербской недавно заявили о "прекращении сотрудничества" с посольствами США и Великобритании. На фоне усилий ЕС по нормализации отношений между Сербией и Косово и ожидаемого возвращения Черногории на евроинтеграционный путь конфликт в Боснии выглядит едва ли не последним шансом Кремля дестабилизировать Балканы и таким образом влиять на политику Евросоюза. Насколько это возможно? Что предопределило успех Милорада Додика? И какие возможности остаются у Запада, чтобы остановить этот процесс?

Страна с большими проблемами

Сараево, пожалуй, один из самых необычных городов в одном из самых необычных государств Европы – Боснии и Герцеговине. Здесь встретились и пытаются жить вместе представители мусульман и христиан, католиков и православных – разные религии, разные культуры, но один язык, одно государство.

Не всем в Европе, да и в самой БиГ, нравится сожительство разных народов в стране, в которой после войны 1992–1995 годов один кризис переходит в другой. А политики с каждым новым кризисом продолжают на более истерической ноте запугивать своих сограждан: такого острого кризиса еще не было, надо ожидать конфликта и развала государства. Да, действительно, ситуация в БиГ очень непростая: политико-экономический кризис тормозит развитие и все больше отдаляет Боснию от членства в ЕС.

Безработица зашкаливает, особенно среди молодежи, где она достигает тридцати пяти – сорока процентов. Население сокращается катастрофическими темпами – за последние пятнадцать лет оно уменьшилось более чем на полмиллиона. В школах до сих пор существует сегрегация, которую прикрывают неким хорошеньким лозунгом – две школы под одной крышей.

Сербы, а точнее, их лидеры, которых молчаливо начали поддерживать хорваты, призывают к выходу Республики Сербской из Единой БиГ, а лидеры боснийцев отстаивают единство страны. На этом фоне радикалы трех доминирующих наций разжигают межнациональную и межрелигиозную вражду, призывают к оружию и к новому конфликту. Наиболее ярко этот фактор проявляется в Республике Сербской, где полно билбордов, посвященных воинам прошлого конфликта и Ратко Младичу и Радовану Караджичу, их фамилии даже звучат на разнообразных "патриотически-сербских" мероприятиях. Не признают в РС и геноцид мусульман в Сребренице.

Хорваты и боснийцы также героизируют погибших героев, часть из которых признана военными преступниками. Проводятся марши "Армии БиГ" в общинах с мусульманским населением и устраиваются концерты с националистическими песнями в Герцеговине, где проживают хорваты. Понятно, что все это не способствует примирению и прощению, возвращению к нормальной жизни с уважением к соседям, независимо от национальности и религиозной принадлежности…

Фактор Додика

На этом фоне движение за выход из состава БиГ возглавил Милорад Додик, действующий президент РС, лидер Союза независимых социал-демократов, один из заядлых демагогов-сепаратистов и большой приятель Путина (по крайней мере, как утверждает сам Додик). Не один год этот человек своими заявлениями о выходе РС из БиГ и присоединении к "матушке-Сербии" (в Белграде якобы не слышат таких слов) дестабилизирует ситуацию не только в государстве, но и во всем регионе. Додик уже несколько лет находится под санкциями США и Великобритании. А вот ЕС подобные санкции ввести не удается, поскольку венгерский премьер Виктор Орбан пообещал защитить Додика от санкций, которые предлагает Берлин.

В середине марта Милорад Додик решил объединить два вопроса – собственность Республики Сербской и ее независимость. Здесь мы должны объяснить, что Дейтонские мирные соглашения и конституция БиГ определяют, что вся собственность на территории БиГ является собственностью всего государства, а не каждого этноса. Однако, по мнению Додика, все наоборот – в РС все принадлежит именно этносам. И тогда он переходит ко второму вопросу: если "кто-то там, в Сараево" будет против этого, он провозгласит "независимость" (что также противоречит Дейтонским соглашениям), для чего "сразу соберет заседание Народной Скупщины РС".

К счастью, партия Додика не имеет абсолютной поддержки в местном парламенте. И это лишает его возможности провести антиконституционное решение о выходе из состава Боснии. Однако Додика это не останавливает.

Российский фактор

По мнению Путина и российских стратегов, конфликт на Украине создает благоприятные условия для усиления давления на Западные Балканы, используя "фактор Додика". Россия не скрывает, что она мечтает покорить себя страну с помощью кнута и пряника. Самым большим "пряником" для Додика стало то, что за одиннадцать дней до выборов его допустили к Путину. Они обменялись орденами и медалями, взаимными заверениями в любви и дружбе.

А еще, как пишут местные СМИ, Додик, скорее всего, получил от Путина кучу денег на выборы. Додик пообещал продолжить блокировать путь БиГ в НАТО, и дальше пугать выходом РС из БиГ, а еще – провозгласил, что вступление в ЕС является ложным путем, чего раньше не было.

После переизбрания на президентский пост он начал масштабное наступление на демократию и права человека: ограничивается свобода слова, для чего предложено внести в уголовный кодекс положения по криминализации клеветы; участились посягательства на журналистов; впервые в РС стали звучать угрозы мусульманам и происходить нападения на них; давлению на неправительственные организации он решил придать законный вид, проведя через парламент закон об иностранных агентах в русском стиле.

Опасными являются и его угрозы вывести сербские подразделения из единой армии БиГ. Зато в энтитете (составные части федерации– Прим. ИноСМИ.) действует около двадцати паравоенных великосербских группировок и частных служб безопасности, которые состоят из молодых людей, прошедших военную подготовку с помощью российских спецслужб, в том числе в области кибервойн. Как выяснили журналисты, почти все эти службы контролируются Додиком и превратились в параллельные разведывательные и воинские подразделения. Более того, власти энтитета заявили об остановке сотрудничества с посольствами Великобритании и США. А Додик добавил, что упомянутое решение является ответом на помощь, которую Запад оказывает Украине в сопротивлении российской агрессии.

Усиление активности РФ заметно и по поведению российского посольства, которое в своей риторике отошло от дипломатии и впало в типично хамский стиль общения с властями страны – угрозы в случае продолжения курса на интеграцию в ЕС и НАТО и дальнейшей поддержки Украины. Посольство руководит Российский культурный центр, который контролирует подготовку спецподразделения полиции РС российскими инструкторами, способствует расширению присутствия в информационном пространстве российской пропаганды.

Несербские проблемы

При этом было бы неправильно утверждать, что проблемы Боснии и Герцеговины ограничиваются лишь Додиком и сербским сепаратизмом. Миру и стабильности БиГ угрожают и другие политиканы, которые в своих узкопартийных и личных интересах играют против своего государства. Например, глава Хорватского демократического содружества (ХДС) Драган Чович, бывший член президиума БиГ, все активнее выступает за создание третьего, хорватского энтитета, что противоречит конституции страны.

И, как ни странно, он пользуется поддержкой не только ХДС Хорватии, но и серба Додика. Этих двух политиков объединили сепаратизм и пренебрежение Дейтонскими соглашениями. Также их объединяет борьба против Бакира Изетбеговича, главы крупнейшей боснийской Партии демократических действий (кроме нее, существует еще более десяти общегосударственных боснийских партий), который восемнадцать лет был членом президиума БиГ от боснийского народа. Еще не так давно Изетбегович был союзником Човича в противостоянии с Додиком. А теперь он отстаивает унитарность БиГ, без каких-либо национальных энтитетов.

Партия, погрязшая в скандалах, к которым была причастна даже жена Изетбеговича, быстро теряет поддержку и сокращается. Однако восемь боснийских партий смогли договориться и выступить единым фронтом в боснийско-хорватском энтитете Федерация БиГ, что стало неожиданным для Изетбеговича и маленькой победой демократии... Несмотря на это, Изетбегович остается влиятельным для большинства боснийских мусульман. И это важно, ведь для сохранения целостности БиГ и воплощения в жизнь идей унитаризма они готовы призвать к оружию именно мусульман.

Еще одна проблема – не до конца продуманные действия международного сообщества. В первую очередь речь идет о высоком представителе ООН, который своим приказом может уволить любого государственного служащего в БиГ. Это должно блокировать сепаратизм, однако в последнее время деятельность офиса Высокого представителя приводит к противоположным последствиям. Речь идет о противоречивой истории с проектом закона Федерации БиГ о выборах, подготовленным под руководством высокого представителя Кристиана Шмидта.

Законопроект вызвал шквал критики, поскольку он вновь предлагает достаточно сложную избирательную систему, раскалывает страну по этническому принципу, ограничивает права других народов, создает основания для формирования третьего, хорватского энтитета. Неслучайно влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала проект Шмидта "концом БиГ.

Шанс на спасение

Удастся ли международному сообществу остановить распад БиГ?

Последние действия Додика, похоже, "разбудили" Запад. Дипломаты жестко указали на недопустимость подобных действий, угрожающих существованию БиГ, и призвали остановить подобные действия и заявления. А вместе с тем – остановить наступление на демократические свободы в Республике Сербской.

При этом у Запада есть инструменты для давления на сепаратистов. На базе Бутмир расположены европейские силы по обеспечению мира и стабильности в стране – EUFOR, которые вместе с высоким представителем для БиГ могут остановить деятельность любого высокопоставленного чиновника в стране, который нарушает конституцию и Дейтонские соглашения, угрожая территориальной целостности государства.

А вдобавок, в Боснии есть политики, заинтересованные в нормальном и мирном развитии своей страны. Поэтому остановить "план Кремля для Боснии" вполне реально. Главное – признать сложность ситуации и действовать.

Автор: Владимир Цыбульник