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РИА Новости

Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Нарышкин: между российскими и белорусскими спецслужбами установилось полное доверие

МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что между спецслужбами Белоруссии и России установлено полное доверие.

"Я бы хотел подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное, представляющее равный взаимный интерес. Что-то есть у нас, что-то есть посильнее у наших белорусских коллег. Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействия в целях выявления и прекращения тех внешних угроз, которые стоят перед нашим двумя странами, перед Союзным государством. У нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться", - сказал он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Нарышкина, сегодня состоится совместное заседание коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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