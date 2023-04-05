Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии

Нарышкин: между российскими и белорусскими спецслужбами установилось полное доверие

МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что между спецслужбами Белоруссии и России установлено полное доверие.

"Я бы хотел подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное, представляющее равный взаимный интерес. Что-то есть у нас, что-то есть посильнее у наших белорусских коллег. Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействия в целях выявления и прекращения тех внешних угроз, которые стоят перед нашим двумя странами, перед Союзным государством. У нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться", - сказал он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Нарышкина, сегодня состоится совместное заседание коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.