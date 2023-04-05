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В России начались испытания «Бумерангов»

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К-17 «Бумеранг»
К-17 «Бумеранг».
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА "Новости"

Государственные испытания колесных боевых машин на унифицированной платформе «Бумеранг», которые планируют завершить до конца 2023 года, начались в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«На одном из военных полигонов начались государственные испытания колесных боевых машин на платформе "Бумеранг" — бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17. Всего задействовано несколько единиц боевой техники», — сказал он.

Источник добавил, что по результатам госиспытаний машины на платформе «Бумеранг» должны получить литеру «О1», позволяющую начать их серийное производство. По его словам, в рамках испытаний бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) «Бумеранг» пройдут стрельбовые, ходовые и другие испытания.

Машины на платформе «Бумеранг» впервые открыто представили на репетиции парада Победы в 2015 году. Колесная техника получила многослойное бронирование с содержанием керамики. БМП К-17 оснащена дистанционно управляемым боевым модулем «Бумеранг-БМ» с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров и пусковыми установками противотанкового комплекса «Корнет».

В начале марта на одной из железнодорожных станций в России заметили эшелон с машинами на платформе «Бумеранг» с боевыми модулями «Бумеранг-БМ».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
Бумеранг
Корнет
Эпоха БМ
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