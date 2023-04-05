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ТАСС

Помпео считает, что США мало и медленно помогают Украине оружием

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Бывший госсекретарь США отметил, что именно от Вашингтона зависят сроки завершения конфликта

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, который является одним из возможных кандидатов на президентских выборах в 2024 году, заявил, что Соединенные Штаты должны поставлять больше оружия на Украину и делать это быстрее.

Помпео посетил Киев в понедельник. Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что провел встречу с бывшим госсекретарем США, не приведя при этом деталей беседы.

"Я считаю, что мы делаем недостаточно для поддержки Украины, а то, что делаем, делаем недостаточно быстро", - сказал Помпео в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном во вторник. Он заявил, что "хотел бы, чтобы США предоставляли [Украине] больше оружия и делали это быстрее".

При этом Помпео утверждает, что именно от Соединенных Штатов зависят сроки завершения конфликта. "Трагедия заключается в том, что мы могли бы оказать Украине такую поддержку, при которой все это уже закончилось бы, но не сделали этого. <...> Пока американская администрация очень медленная в этих решениях и слишком обеспокоена тем, как не спровоцировать [президента РФ Владимира] Путина. <...> Поэтому и потому, что вы не получили дальнобойное оружие и тому подобное, ситуация сейчас такая, как мы видим", - заявил он.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Помпео посетит 3 апреля Украину. По ее данным, этот визит даст шанс возможному кандидату от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году продемонстрировать поддержку Киеву и показать свою позицию, отличную от мнения его однопартийцев бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.

15 ноября прошлого года Трамп сообщил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Десантис еще не заявлял о своих президентских амбициях, однако возможность борьбы с ним за номинацию на пост главы государства ранее фактически признал Трамп. Среди других республиканцев, кто говорил о возможном участии в предвыборной кампании, бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, экс-вице-президент США Майк Пенс и Помпео. 

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