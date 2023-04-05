В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО

В Белоруссии проводится совместная штабная тренировка сил ВВС и ПВО

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики.

"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО. В ходе тренировки отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщило, что в понедельник по поручению президента республики Александра Лукашенко в стране начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь госсекретарь совбеза Александр Вольфович рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.