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Военное обозрение

Франция построит новый атомный авианосец

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Источник изображения: topwar.ru

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о планах приступить к строительству нового атомного авианосца на рубеже 2025 и 2026 годов. Соответствующий законопроект будет представлен в Совет министров во вторник.

Лекорню в интервью изданию Le Parisien сообщил, что компании Naval Group, Technicatome и французские верфи будут выполнять заказ правительства на постройку авианосца водоизмещением 75 тыс. тонн. Морские испытания корабля должны состояться в 2036-2037 годах.

В мире осталось только две страны, которые знают, как строить и эксплуатировать атомные авианосцы: американцы и мы. В глобальном контексте, отмеченном войной на Украине и большой международной напряженностью, строительство авианосца необходимо

- отметил министр.

В настоящее время Франция владеет одним атомным авианосцем и 3 десантными кораблями типа Mistral, которые могут перевозить около 16 вертолётов. Новый авианосец должен заменить нынешний Charles de Gaulle.

«Шарль де Голль» использовался в последние годы в операциях, проводившихся на территории Ирака и Сирии. Он также был направлен в восточную часть Средиземного моря, чтобы продемонстрировать поддержку Греции в конфликте с Турцией, вызванным проводимой Анкарой разведкой шельфа и бурением нефтяных скважин в спорной морской акватории.

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Продукция
Charles de Gaulle
Мистраль (Mistral)
Проекты
Авианосец
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