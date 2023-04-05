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ТАСС

Китай заявил о готовности к диалогу с ЕС по урегулированию украинского кризиса

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

В Пекине выразили надежду на стратегическую самостоятельность Брюсселя по этому вопросу

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Китайские власти готовы к диалогу с Евросоюзом по мирному урегулированию кризисной ситуации на Украине и надеются на стратегическую самостоятельность ЕС по этому вопросу. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта", - сообщила она на брифинге, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости того, чтобы Китай сыграл конструктивную роль в решении указанной проблемы.

Китайский дипломат напомнила, что КНР - не участник украинского конфликта. "Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость", - добавила она.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин твердо поддерживает процесс мирного урегулирования на Украине и оказывает этому активное содействие. Она также выразила надежду, что Евросоюз предпримет шаги, которые будут способствовать поддержанию долгосрочной стабильности в регионе.

Как заявила во вторник Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times, Пекин должен сыграть конструктивную роль в решении конфликта на Украине. Она уточнила, что ЕС "обеспокоен дружбой [Китая] с Россией". 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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