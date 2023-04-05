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ЦАМТО

Александр Фомин провел встречу с верховным главнокомандующим Мьянмы Мин Аунг Хлаингом

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Генерал Мин Аунг Хлаинг возглавляет армейский парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма
Генерал Мин Аунг Хлаинг возглавляет армейский парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма.
Источник изображения: © AP Photo / STR

ЦАМТО, 4 апреля. В Нейпьидо 3 апреля состоялась встреча делегации, возглавляемой замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым, с председателем государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлаингом.

В состав высокопоставленной российской делегации вошли представители руководства ПАО "ОАК", АО "Рособоронэкспорт" и АО "HACK".

Стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей.

Подтвержден обоюдный настрой на углубление диалога по линии генеральных штабов, наращивание взаимовыгодного сотрудничества, в частности, между видами (родами) вооруженных сил двух стран и в сфере военного образования. Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в рамках "СМОА плюс".

С удовлетворением отмечен достигнутый высокий уровень политического диалога.

Переговоры прошли в откровенном и доверительном ключе, присущем российско-мьянманским отношениям, способствовали упрочению двусторонних контактов в области обороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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