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ЦАМТО

Минобороны Индии сообщило о сокращении импорта и наращивании экспорта вооружений

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Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

ЦАМТО, 4 апреля. Индия сократила импорт вооружений и нарастила их экспорт, увеличив его более чем в восемь раз за последние шесть лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Минобороны страны.

"Инициатива "Самодостаточная Индия" помогла стране, поощряя местное проектирование, разработку и производство оборонной продукции, тем самым снижая зависимость от импорта в долгосрочной перспективе. Расходы на оборонные закупки из иностранных источников сократились с 46% от общих расходов в 2018-2019 годах до 36,7% в декабре 2022 года", – отметило министерство.

По данным ведомства, экспорт Индии в сфере обороны с 2016-2017 годов вырос более чем в восемь раз.

"В 2016-2017 годах оборонный экспорт составил 15,2 млрд. рупий (184,7 млн. долл.), который на сегодняшний день вырос до 138 млрд. рупий (1,67 млрд. долл.)", – сообщило Минобороны.

Как напоминает "РИА Новости", программа "Самодостаточная Индия" была объявлена премьер-министром страны Нарендрой Моди в мае 2020 года. Цель кампании состоит в том, чтобы сделать Индию самостоятельной в ключевых секторах экономики и повысить устойчивость к будущим геоэкономическим потрясениям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
2020-й год
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