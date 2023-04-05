В Еврокомиссии ждут конструктивного влияния Китая на урегулирование украинского кризиса

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС обеспокоен дружбой КНР с Россией

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Китай должен сыграть конструктивную роль в решении конфликта на Украине. Такое мнение выразила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times.

"Китай в состоянии конструктивно повлиять <...>, поэтому на них лежит ответственность", - сказала она. Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС "обеспокоен дружбой [Китая] с Россией".

Председатель ЕК совершит визит в Китай с 5 по 7 апреля. Ранее фон дер Ляйен заявила, что позиция КНР по конфликту на Украине станет определяющим фактором для отношений между Евросоюзом и Китаем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также посетит Китай в эти дни. По данным агентства Bloomberg, если французский лидер в ходе своего визита убедит Китай призвать Украину к участию в долгосрочном диалоге, Париж будет рассматривать это как свое достижение.