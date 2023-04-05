Средние силы в составе Сухопутных войск Германии.

Согласно немецким источникам, с 1 апреля 2023 года Сухопутные войска Германии приступили к реорганизации своих соединений. Предполагается, что этот вид ВС страны «создаст предпосылки для формирования новой категории сил, так называемых средних сил». В будущем в бундесвере планируется иметь три категории сил (каждая на уровне бригады): легкие (аэромобильные), средние (на собственной колесной базе) и тяжелые (механизированные).

Вновь создаваемые средние силы, формируемые, в основном, из пехотных частей, должны стать исключительно колесными, чтобы иметь возможность обеспечивать автономную способность к маневрированию. Это сделает их более мобильными, чем силы на гусеничных платформах, которые для стратегической переброски полагаются на грузовые автомобили или железнодорожную сеть. Будущее оснащение средних сил, включая колесные БТР, колесные гаубицы, колесные минометные системы и колесные саперные системы, среди прочего, должно сделать средние силы значительно более надежными и напористыми по сравнению с легкими силами.

Следовательно, стратегическая и оперативная маневренность, тактическая мобильность, напористость и боевая устойчивость, а также симметрия платформ являются основными структурно определяющими факторами для колесных средних сил. Указывается, что новые формирования будут предназначены для выполнения следующих задач:

самостоятельное совершение сухопутных маршей в рамках стратегических и оперативных перебросок;

прием на себя ответственности за назначенный район в операциях по стабилизации, в том числе в гибридных конфликтах;

мониторинг и оборона тыловых районов и объектов;

готовность бригады к самостоятельному руководству операциями объединенных сил;

являясь надежными силами первого часа с сильной разведывательной и оперативной связью, они должны удерживать растянутые пространства в течение ограниченного времени даже против превосходящих сил противника;

использование обнаруженных брешей в обороне противника, а также успехов в атаке за счет быстрого удара в глубину и ограниченной по времени защиты занятого пространства;

использование в качестве тактического и оперативного (или стратегического) резерва.

Фактическая способность средних сил одерживать победу в боях высокой интенсивности пока все еще остается чисто перспективой будущего – в настоящее время предусматривается скорректировать принципы развертывания, а также определить и приобрести соответствующие возможности огневой и боевой поддержки. Вместе с тем, способность подобного крупного формирования самостоятельно перемещаться на большие расстояния и тем самым предоставлять бундесверу новые возможности для маневра, подлежат обсуждению уже сегодня.

Средние силы – мобильность на колесах

Из-за высокого износа материалов при перемещении на большие расстояния техника на гусеничном ходу полагаются на постороннюю помощь. Для переброски войск задействуется либо на железнодорожный, либо на большегрузный автомобильный транспорт, что значительно ограничивает стратегическую мобильность. Это не относится к колесным боевым машинам, которые обеспечивают высокую стратегическую мобильность. Колесная техника демонстрирует свое превосходство на грунтовых и дорогах с твердым покрытием.

В результате, категории сил, обладающие колесной мобильностью, поддерживают способность вооруженных сил к «холодному запуску» и обеспечивают более быстрое продвижение войск в дальние оперативные районы. В частности, это иллюстрирует расчетный примере, обнародованный самими ВС Германии в рамках выставки, посвященной Дню бундесвера 2022 года.

Согласно презентации, «самомобильные» силы на колесе – хотя и за счет поглощения некоторой нагрузки на материал – способны достичь цели на расстоянии около 600 км автомобильным маршем за 10,5 час. За то же время гусеничные машины прошли бы всего 195 км, что составило бы примерно треть пути, пройденного на колесах. Для прохождения полных 600 км на гусеницах потребуется более 30 час, при этом неясно, учитывается ли время на сон механиков-водителей в этом расчете.

Расчетный пример переброски средних сил. Источник: invoen.ru

Причем, независимо от времени, этот тип переброски создает еще большую нагрузку на технику и персонал. Даже с помощью погрузки гусеничных машин на большегрузные транспортеры потребовалось бы около 20 час, поскольку погрузка и разгрузка, а также обеспечение безопасности транспортных средств для перевозки автомобильным транспортом занимают очень много времени. Кроме того, силам придется полагаться на внешнюю помощь (транспортные средства), которая будет иметься в наличии в соответствующем количестве и типе.

При перевозке подвижного состава по железной дороге вообще не указывается время, поскольку это самый негибкий, непредсказуемый и трудоемкий вид транспорта. Сначала гусеничные машины требуется доставить на погрузочную станцию, это можно сделать самостоятельно или с помощью большегрузного транспорта. Затем танки необходимо загрузить, что, в свою очередь, требует очень много времени. В результате железнодорожный транспорт остановится на некотором расстоянии от места операции, и боевая техника, в свою очередь, должна будет перебраться в район операции самостоятельно или на большегрузном транспорте в зависимости от расстояния до фактического места операции. Все это при условии, что транспортировка по железной дороге вообще возможна, что, в свою очередь, зависит от наличия соответствующих вагонов, проходимости пути без поломок (повреждения, ширина колеи), а также загруженности железнодорожной сети.

Кроме того, в пользу колесной мобильности говорят логистические соображения, поскольку гусеничные приводы имеют повышенную нагрузку на материалы (дорожное покрытие и гусеницу). Как правило, гусеницы необходимо заменять через несколько тысяч километров пути. Кроме того, гусеничные машины имеют значительно более высокую шумовую характеристику и вибрационную нагрузку на экипаж.

Приблизительное практическое правило колесной мобильности заключается в том, что по мере увеличения количества осей увеличивается проходимость по бездорожью и допустимая/полезная грузоподъемность. Но в условиях бездорожья даже автомобили с формулой 8×8 и с самыми современными силовыми установками не могут сравниться с гусеничными машинами по проходимости.

Кроме того, для обеспечения достаточной тяги на бездорожье требует сложная техническая балансировка нагрузки на колеса. Из-за конструкции осей пол полезного пространства расположен высоко. Отсюда возникают ограничения по высоте салона, поскольку общая высота ограничена. Более высокий центр тяжести может также привести к ограничениям в использовании систем вооружения в дополнение к меньшей проходимости по пересеченной местности. Это может привести к тому, что транспортные средства не смогут действовать в определенных направлениях, если они находятся под определенным углом наклона.

С другой стороны, еще одним преимуществом колесных транспортных средств перед гусеничными, особенно с приводом 8×8, является встроенная избыточность. Даже если одно из колес больше не доступно для движения, можно использовать оставшуюся трансмиссию.

Запланированная реорганизация Сухопутных войск бундесвера

Реорганизации затронет следующие подразделения:

23-я горно-пехотная бригада переходит из 10-й танковой дивизии в дивизию сил специальных операций;

363-й танковый батальон переходит из 37-й мотопехотной бригады в 12-ю танковую бригаду;

212-й мотопехотный батальон переходит из 21-й танковой бригады в 37-ю мотопехотную бригаду;

91-й пехотный батальон переходит из 9-й танковой учебной бригады в 21-ю танковую бригаду;

413-й пехотный батальон переходит из 41-й мотопехотной бригады в 21-ю танковую бригаду.

Благодаря этим изменениям, батальоны тяжелых боевых сил будут разделены между будущими тяжелыми бригадами, то есть 12-й танковой бригадой, 9-й танковой учебной бригадой и 37-й мотопехотной бригадой. Кроме того, пехотные силы 1-й танковой дивизии будут объединены в 21-ю танковую бригаду, у которой тогда не будет ОБТ и БМП на гусеничном ходу. Предполагается, что на её базе начнется формирование первой бригады средних сил.

Расчетный пример переброски средних сил. Источник: invoen.ru

В будущем 1-я танковая дивизия будет иметь одну тяжелую и две средние бригады, а к 10-ой танковой дивизии будут приписаны две тяжелые и одной средняя бригады. Кроме того, все будущие легкие силы, то есть парашютно-десантные части, силы специального назначения, а также 23-я горно-пехотная бригада, будут объединены в дивизию специальных операций (быстрого развертывания).

Цель реорганизации Сухопутных войск Германии, которая включает, среди прочего, реинтеграцию дивизионных войск, а также разделение их на легкие воздушно-десантные, средние колесные и тяжелые гусеничные силы, согласно бундесверу, призвана «сделать армию пригодной к войне и дать ей возможность наилучшим образом выполнять задачи как при обороне страны, так и при обороне альянса, а также в способности управления межународными кризисами и конфликтами».

По материалам ресурса soldat-und-technik.de