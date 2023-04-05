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Техкульт

Oceanbotics обновила практичный подводный ровер Optimus

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Ровер SRV-8X Optimus

Подводный ровер SRV-8X Optimus — обновленная и технологически более продвинутая версия своего предшественника SRV-8, разработанного австро-германской компанией Oceanbotics.

Его габариты — 64 х 51 х 43 см, вес 25 кг, что вдвое больше, чем у «старшего брата», при этом он в 2,5 раза мощнее, благодаря восьми векторным электродвигателям постоянного тока.

Ровер SRV-8X Optimus

В отличие от подводных аппаратов с внешним питанием, Optimus обладает энергетической автономностью за счет двух сменных литиевых батарей с восьмичасовым рабочим ресурсом. Ровер управляется удаленным оператором через легкий, подвижный 250-метровый волоконно-оптический кабель.

Ровер SRV-8X Optimus

Обновленный ровер может погружаться на 500-метровую глубину, что на 200 м глубже предшественника. В темноте на большой глубине ему помогают ориентироваться четыре светодиодных прожектора общей яркостью в 6000 люмен. Дистанционное управление осуществляется через обычный контроллер X-Box и встроенную камеру с разрешением 1080р. Предусмотрено также управление одной рукой с помощью дополнительного джойстика, напоминающего ручку управления самолетом. SRV-8X Optimus может применяться для осмотра подводных сооружений, разведки, поиска объектов на большой глубине и их подъема на поверхность.

Александр Агеев

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