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Техкульт

Nokia построит на Луне первую сотовую сеть по заказу Lockheed Martin

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Сеть Nokia

Еще неизвестны ни дата старта, ни имена и фамилии участников лунной миссии Artemis-2, а уже вовсю обсуждаются бизнес-перспективы освоения нашего ближайшего космического соседа. В частности, о своих намерениях стать первой компанией, которая начнет зарабатывать на Луне, заявила Lockheed Martin.

Понятно, что в межпланетарном бизнесе без надежной связи не обойтись. Ее организацией займется дочерняя компания Lockheed Martin — Crescent Space. Созданная ею окололунная коммуникационная сеть Parsec с помощью группировки спутников обеспечит связью наземный центр управления с находящимися на Луне астронавтами. Предполагается, что они будут получать информацию о своем местоположении от Parsec, как от наземной сети GPS. Первые навигационные спутники могут появиться уже через два года. Непосредственная организация «первой в мире сотовой сети на Луне» поручена финской компании Nokia. Ее основой станет система LTE/4G, которую на Луну доставит ракета SpaceX в самое ближайшее время. Энергию сеть будет получать от базовой станции. База обеспечит связью посадочный модуль с курсирующим по поверхности ровером. В компании сообщили, что оборудование LTE/4G способно работать в экстремальных лунных условиях.

Сеть Nokia

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Компании
Lockheed-Martin
SpaceX
Проекты
GPS
Луна
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