Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab

Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"С применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он.

Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" уничтожил склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей украинских войск в районе населенного пункта Курахово, отметил Гордеев.