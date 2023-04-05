Вице-канцлер ФРГ оценил затраты на восстановление Украины

Роберт Хабек отметил, что сейчас неизвестны масштабы разрушений за линией фронта

БЕРЛИН, 4 апреля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") заявил, что на восстановление Украины потребуются огромные средства. Такое мнение он высказал в понедельник вечером в интервью телеканалу ZDF.

"Ответ относительно прост: никто не знает, что представляют собой разрушения за линией фронта, соответственно, когда, какие районы будут отвоеваны и каково их количество. То, что это очень большие деньги, это легко зафиксировать", - сказал Хабек, отвечая на вопрос о сумме, необходимой для восстановления Украины. "Речь идет о большем количестве денег, чем государственные органы, Германия, ЕС и США могут собрать вместе", - констатировал министр.

В то же время Хабек указал, что часть восстановления придется оплачивать из государственных средств, но в итоге все сводится к совместным усилиям. "Украина должна создать хорошие инвестиционные условия, нужны гарантии, льготы и стимулы со стороны государственного сектора, а затем частный капитал должен захотеть идти на Украину", - подчеркнул глава Минэкономики ФРГ.

Он также заметил, что немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer инвестирует €60 млн евро в производство семян на Украине. Компания Fixit, которая уже работает на территории Украины и производит стройматериалы, по словам Хабека, расширит свои мощности, практически удвоит их.

Чтобы обеспечить безопасность потенциальных инвесторов, как уточнил глава Минэкономики ФРГ, Германия намерена предоставить инвестиционную гарантию: например, если здание производства будет разрушено в результате боевых действий.

В понедельник утром Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл в Киев. Визит по соображениям безопасности держался в секрете. Основными темами поездки стали вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере. Министра сопровождал, в частности, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм.