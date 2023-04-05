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ТАСС

Источник сообщил, что фрегат "Адмирал Головко" выполнит пуски "Калибра" и "Оникса"

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Фрегат "Адмирал Головко"
Фрегат "Адмирал Головко".
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

По словам собеседника агентства, после пусков фрегат вернется на "Северную верфь" для ревизии систем и механизмов, после чего будет передан ВМФ России

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Новейший фрегат "Адмирал Головко" в ходе государственных испытаний в зоне ответственности Северного флота выполнит пуски ракет "Калибр-НК" и "Оникс", находящихся на его вооружении. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Фрегат "Адмирал Головко" на днях прибыл в Североморск, совершив переход с Балтики. Цель перехода - проведение пусков крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс" в ходе государственных испытаний", - сказал он.

По словам собеседника агентства, после пусков фрегат вернется на "Северную верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ревизии систем и механизмов, после чего он будет передан ВМФ России.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

31 марта в военном ведомстве сообщили, что "Адмирал Головко" прибыл в главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний, а также выполнения испытательных стрельб в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Ранее источник ТАСС также сообщал, что фрегат планируется к передаче флоту в текущем году, он будет нести службу в составе Северного флота.

"Адмирал Головко" - третий фрегат проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на "Северной верфи", несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Фрегат "Адмирал Горшков" принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон". 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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