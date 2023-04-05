Войти
ТАСС

Вице-канцлер Германии назвал запоздалым решение властей ФРГ о поставках оружия Киеву

344
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Роберт Хабек признал, что в 2021 году, когда он уже говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, Берлин не мог или не желал предоставить запрошенную Киевом военную помощь

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") в ходе визита в Киев назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений Украине. Такое мнение он высказал в понедельник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хабек признал, что в 2021 году, когда он уже говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, Германия не могла или не желала предоставить запрошенную Киевом военную помощь. "Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени", - сказал вице-канцлер. При этом он подчеркнул, что не имеет в виду всех германских политиков. "Однако мне очень стыдно, что было слишком поздно", - резюмировал министр.

В понедельник утром Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл в Киев. Визит по соображениям безопасности держался в секрете. Основными темами поездки стали вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере. Министра сопровождает, в частности, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм.

Хабек впервые наносит визит на Украину после начала специальной военной операции России и в качестве федерального министра. В мае 2021 года он посещал страну как председатель "Зеленых" и тогда подвергся резкой критике даже в собственной партии за то, что потребовал поставок оборонительного оружия Киеву. В настоящее время "Зеленые" наиболее активно в Германии выступают за передачу вооружений Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Похожие новости
23.02.2023
Раскрыты истинные планы США на НАТО
05.12.2022
Столтенберг назвал задачей НАТО предотвращение выхода военных действий за пределы Украины
20.10.2021
Бальбек оценил слова главы Пентагона об «ответственности» РФ за войну в Донбассе
15.02.2019
"Мы просим о помощи": что Киев хочет от НАТО
07.10.2015
Пекин оживил споры вокруг АЭС нового поколения
23.06.2015
Глава Пентагона: США не стремятся ни к холодной, ни к горячей войне с Россией
20.06.2011
Пресс-релиз о Международном авиационно-космическом салоне «ПАРИЖ АЭРО ШОУ – 2011»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы