Вице-канцлер Германии назвал запоздалым решение властей ФРГ о поставках оружия Киеву

Роберт Хабек признал, что в 2021 году, когда он уже говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, Берлин не мог или не желал предоставить запрошенную Киевом военную помощь

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") в ходе визита в Киев назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений Украине. Такое мнение он высказал в понедельник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хабек признал, что в 2021 году, когда он уже говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, Германия не могла или не желала предоставить запрошенную Киевом военную помощь. "Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени", - сказал вице-канцлер. При этом он подчеркнул, что не имеет в виду всех германских политиков. "Однако мне очень стыдно, что было слишком поздно", - резюмировал министр.

В понедельник утром Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл в Киев. Визит по соображениям безопасности держался в секрете. Основными темами поездки стали вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере. Министра сопровождает, в частности, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм.

Хабек впервые наносит визит на Украину после начала специальной военной операции России и в качестве федерального министра. В мае 2021 года он посещал страну как председатель "Зеленых" и тогда подвергся резкой критике даже в собственной партии за то, что потребовал поставок оборонительного оружия Киеву. В настоящее время "Зеленые" наиболее активно в Германии выступают за передачу вооружений Украине.