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РИА Новости

Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"

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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"
Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В России начались госиспытания новых колесных боевых машин на платформе "Бумеранг"

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В России начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе "Бумеранг", их планируется завершить до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник.

"На одном из военных полигонов начались государственные испытания колесных боевых машин на платформе "Бумеранг" - бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17. Всего задействовано несколько единиц боевой техники", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "завершение государственных испытаний БТР и БМП "Бумеранг" запланировано на конец текущего года". "По результатам государственных испытаний боевые машины "Бумеранг" должны получить литеру "О1", разрешающую начать их серийное производство", - добавил источник.

По словам собеседника агентства, в рамках госиспытаний БТР и БМП "Бумеранг" пройдут разнообразные стрельбовые, ходовые и прочие испытания.

По задумке разработчиков, унифицированная колесная боевая платформа "Бумеранг" позволяет создавать на своей базе машины различного назначения: кроме БМП и БТР это командно-штабная машина, бронированная медицинская машина, машина огневой поддержки, машина РХБЗ и так далее.

Согласно данным открытых источников, БМП К-17 на платформе "Бумеранг" имеет длину корпус 8,8 метра, боевую массу более 28 тонн, максимальную скорость по шоссе около 100 километров в час, запас хода 800 километров. Основное вооружение машины – дистанционно управляемый боевой модуль "Бумеранг-БМ", оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Платформа "Бумеранг" имеет многослойное бронирование и усиленную противоминную защиту. Двигатель расположен в передней части машины, что позволяет высаживать и забирать десант с кормы.

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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
05.04.2023 09:23
Не  прошло и 8  лет, как, вдруг, решили испытать платформу Бумеранг... Теперь  еще  долго будут испытывать, а  уж  осваивать производство  так  вообще  молчу на  сколько  лет  растянется!
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