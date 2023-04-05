НАТО займется разработкой многолетней программы помощи Киеву

В ходе двухдневной встрече в Брюсселе планируют обсудить, как усилить поддержку Киева

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран НАТО на открывающейся во вторник двухдневной встрече в Брюсселе рассмотрят создание программы долгосрочной поддержки Украины, которая обеспечит ее милитаризацию после конфликта с Россией. На встречу также приглашен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, страны альянса уже "дали €65 млрд военной помощи Украине, современные танки и бронетранспортеры начали прибывать на Украину". Столтенберг полагает, что это приводит к изменению обстановки на поле боя, помогает Украине "защищаться и отвоевывать свои территории".

Как отмечал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе, министры обсудят, как усилить поддержку Киева "в том числе за счет укрепления Вооруженных сил Украины и перехода с советских вооружений на западные". "Я ожидаю, что министры согласуют начало работы над развитием многолетней программы для Украины", - отмечал он.

По словам Столтенберга, поддержка Киева со стороны НАТО "рассчитана на долгосрочную перспективу", эта помощь должна обеспечить такой уровень ВСУ, чтобы после завершения боевых действий возобновление конфликта с Россией стало невозможным.

Столтенберг, отвечая на вопрос украинских журналистов, может ли Киев рассчитывать на вступление в НАТО во время продолжающегося конфликта, отметил, что "сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу, без этого вопрос о ее членстве не будет иметь значения". "Для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку", - добавлял генсек НАТО. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция альянса "остается неизменной, и Украина станет членом НАТО", как об этом было заявлено на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.

В свою очередь постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила на брифинге в Брюсселе перед министерской встречей, что ожидается, что "Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели".

На министерскую встречу НАТО также приглашены страны-партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Они также обсудят свой вклад в поддержку Украины, но главной темой дискуссии с ними станет вопрос о противостоянии Китаю.

"То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии. Министры обсудят все большее сближение Китая и России и подчеркнут, что поставки китайского оружия России станут большой ошибкой", - заявлял Столтенберг.