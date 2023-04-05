Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза пообещал поддерживать Киев "столько, сколько нужно"

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель принял в понедельник в Брюсселе своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу, чтобы обсудить с ним вопросы оказания поддержки Киеву.

"Рад приветствовать сегодня вечером в резиденции внешнеполитической службы ЕС моего друга Дмитрия Кулебу, чтобы вместе рассмотреть работу ЕС в поддержку Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно", - написал Боррель на своей странице в Twitter. Он добавил, что еще одной задачей является оказание давления на Россию с целью вынудить ее прекратить специальную военную операцию.

Кулеба приехал в Брюссель для участия во встрече глав дипведомств государств - членов НАТО 4-5 апреля. Одними из основных тем переговоров станут предоставление Украине новой военной помощи и разработка многолетней программы поддержки этой страны. В понедельник на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии этой встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не имеет смысла говорить о вступлении Украины в альянс, пока она не одержит победу в вооруженном конфликте, но при этом блок намерен оказывать Киеву самую широкую военную поддержку и в случае прекращения боевых действий.

Боррель тоже приглашен на министерскую встречу НАТО.