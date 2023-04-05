Figaro: новая концепция внешней политики РФ была обречена на критику в адрес Запада

Западу надо срочно учиться понимать интересы других стран, и в первую очередь России. К такому выводу приходят читатели Figaro после очередной "страшилки" о России. Если верить Изабель Лассер, России вообще не за что обижаться на Запад. Никаких обещаний ей там письменно не давали.

Новая концепция внешней политики России, представленная Владимиром Путиным на заседании Совета национальной безопасности 31 марта, направлена на адаптацию российской дипломатии к потрясениям на международной арене. Путин уже не первый раз позиционирует Россию под своим руководством как оплот "русского мира", в противовес декадентскому Западу, и вправду испытывающему трудности с накликанной им самим неконтролируемой иммиграцией, ростом трансгендерных движений и забвением христианских корней. Приоритетом для России сейчас является устранение господства США и их союзников, противодействие их враждебной политике в эпоху революционных перемен.

Подобный взгляд на мир со стороны Кремля не обвинишь в неясности и противоречивости. Но это видение конфликтно в своей основе. Правда, нельзя сказать, что Путин о нем не предупреждал. Еще в 2007 году, на конференции по безопасности в Мюнхене, Путин подверг критике США и их якобы "опасную одностороннюю политику". С тех пор российский президент неустанно ужесточал свою риторику в отношении Запада. Он даже переписал историю, объявив НАТО и ее "крестного отца" Вашингтон в росте напряженности в Европе, вызванном невыполнением обещания Запада о "нерасширении НАТО" - обещания, которого на самом деле никогда не было дано.

Реакцией ЕС и США было закрывание глаз и затыкание ушей… События, произошедшие после 24 февраля 2022 года, потребовали новой доктрины – хотя бы для того, чтобы оправдать скромные результаты первого года боев "атакой" Запада против России, которая якобы производится на территории Украины руками украинцев, но с использованием западной техники.

В новой доктрине Владимира Путина ясно сказано, кто является врагами, а кто союзниками России. Основной союзник – Китай. С ним Россию сближает ненависть к Западу и желание заменить нынешний международный порядок новой организацией мира, в которой демократиям будет отведено не такое почетное место, как ныне. Второй союзник – Индия. Две страны названы в концепции "дружественными суверенными глобальными центрами силы". Что касается стратегических интересов Кремля, то это уже не Европа, а Ближний Восток, Африка и Латинская Америка.

Похоже, новый дипломатический документ Кремля, напоминающий разом советские времена и холодную войну, станет еще одним разочарованием для тех, кто на Западе все еще надеется, что Путин снова выйдет на путь диалога с США и ЕС… Возврата к business as usual не будет.

Комментарии читателей:

Alceste sur son yacht

К сожалению, нет ничего удивительного в этой крайне антироссийской статье г-жи Лассер. И обещание нерасширения НАТО на Восток было и в самом деле дано Бейкером Горбачеву, ошибка которого заключалась в том, что он не закрепил его на бумаге, в договоре или совместной декларации. Утверждать иное — чистая дезинформация.

Mayec

Но, госпожа Лассер, к 2007 году, которым вы датируете "антизападный поворот" Путина, США и НАТО незаконно оккупировали Ирак и Афганистан, разрушили под бомбами целый ряд стран. И все это – на основе бесстыдной лжи. Так кто же переписывал историю? По-моему, Путин тогда не переписывал историю, в тот момент он ее только констатировал, разве нет?

charly bravo 58

Путин говорит об упадке Запада. К сожалению, по некоторым вопросам он абсолютно прав.

figoui

Мы можем ненавидеть Путина и его модель правления. Но мы не можем не признать, что американский империализм существует и, как и все империи, стремится только навязать свою модель и свои интересы. Мы также понимаем, что люди с менее меркантильными ценностями не хотят подчиняться этой модели.

Maurizio Duce Castellazzo

Всегда полезно мысленно поставить себя на место противника. Когда НАТО приняла в свои ряды одну за другой страны, входившие в Варшавский договор, она, несомненно, намеревалась расширить рамки свободы и демократии. Но, с точки зрения Москвы, рядом с этим намерением существовало и очевидное намерение ограничить возможности России в дипломатическом и военном отношении. Вот почему мы должны очень серьезно отнестись к угрозам России, которая фактически чувствует себя, даже если она и неправа, в нашем враждебном окружении.

Gentilhomme Vieille Canaille

Заявление Зеленского в обращении к нации о том, что Крым снова станет свободным и безопасным, а Киев вернет все свои территории, меня реально шокировало. Крым не хочет тебя, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что ты и твои приближенные хотите вступить в НАТО.

BONSAI DU 40

Одно можно сказать наверняка: соотношение сил в мире изменилось с приходом к власти определенных людей, которые верят, что могут все решать за других. Выборы Байдена в США обрадовали многих "либералов", особенно в СМИ, которые день и ночь критиковали Трампа. Но второй срок либерала Макрона, похоже, начался неудачно, даже самые лояльные ему люди это понимают. В политике больше нет великих лидеров, особенно в ЕС, где решения руководства больше не получают настоящей поддержке в парламенте. Что касается Зеленского, то многие поняли, что его заявление о членстве в ЕС не преследовало никакой другой цели, кроме как поставить себя под защиту НАТО. В лице Зеленского перед нами очередной бездарный дилетант, который рискует привести мир к Третьей мировой войне при поддержке западных стран. Тем временем Китай и страны ОПЕК потирают руки. ЕС переполнен мигрантами, прежде всего Франция, в то время как в арабских странах растет число миллиардеров. Кто знает, чем все это закончится на Западе? Даже Россия сейчас более предсказуема. А во Франции, при нынешнем правительстве, которое уже не имеет ни веса, ни хоть одного компетентного министра, будущее выглядит очень мрачно.

Lemon

Запад несет свою долю ответственности за этот антагонизм. У России теперь безграничная обида на Запад, и она готова использовать самые суровые средства (например, применение силы на Украине), чтобы вернуть себе то, что она считает сферой своего влияния. Не только Россия в этом виновата, но это деструктивно и печально. Китайская стратегия более эффективна. К тому же Россия не застрахована от того, что Китай в конечном итоге ее съест с потрохами.