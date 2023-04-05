Вучич заявил, что гордится позицией Сербии по Украине

По словам сербского президента, Белград сделает все возможное, чтобы продолжать независимую политику

БЕЛГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что гордится позицией своей страны по Украине.

"Что касается Украины, поскольку об этом больше всего говорится. Много неточностей было сказано о том, как быстро все завершится, что это вопрос дней и мгновений для одной или другой стороны. <...> Я горд фактом, что Сербия более одного года - один год и один месяц - выдержала на своих позициях самостоятельной, независимой политики, и мы сделаем все возможное, чтобы такую политику продолжить", - сказал президент в понедельник в интервью телеканалу Happy.

Ранее Вучич заявил, что решение Белграда не вводить санкции против России было верным и сделано в интересах Сербии.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.