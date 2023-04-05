Bloomberg: Столтенберг хочет, чтобы страны НАТО выделяли Украине 500 млн евро ежегодно

По данным агентства, планы генсека альянса направлены в том числе на долгосрочную поддержку, которая позволила бы модернизировать украинское вооружение и привести его в соответствие со стандартами НАТО

ТАСС, 3 апреля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, чтобы страны альянса совместно выделяли Украине €500 млн в год на вооружение. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, планы Столтенберга направлены как на военную помощь Украине в краткосрочной перспективе, так и на долгосрочную поддержку, которая позволила бы модернизировать украинское вооружение и привести его в соответствие со стандартами НАТО. Один из собеседников агентства отметил, что план находится на стадии обсуждения.

Как отмечает Bloomberg, речь идет о "нелетальной помощи". Однако переход на стандарты НАТО может по умолчанию означать, что странам - членам альянса станет проще оказывать "летальную поддержку" Украине за счет поставок современного оружия.

Представитель НАТО не ответил на запрос агентства Bloomberg о комментарии.

Ранее в понедельник Столтенберг заявил, что страны НАТО передали Украине вооружения на сумму €65 млрд и сейчас готовят долгосрочную программу военных поставок.