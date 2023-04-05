Войти
ТАСС

Bloomberg: Столтенберг хочет, чтобы страны НАТО выделяли Украине 500 млн евро ежегодно

343
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

По данным агентства, планы генсека альянса направлены в том числе на долгосрочную поддержку, которая позволила бы модернизировать украинское вооружение и привести его в соответствие со стандартами НАТО

ТАСС, 3 апреля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, чтобы страны альянса совместно выделяли Украине €500 млн в год на вооружение. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, планы Столтенберга направлены как на военную помощь Украине в краткосрочной перспективе, так и на долгосрочную поддержку, которая позволила бы модернизировать украинское вооружение и привести его в соответствие со стандартами НАТО. Один из собеседников агентства отметил, что план находится на стадии обсуждения.

Как отмечает Bloomberg, речь идет о "нелетальной помощи". Однако переход на стандарты НАТО может по умолчанию означать, что странам - членам альянса станет проще оказывать "летальную поддержку" Украине за счет поставок современного оружия.

Представитель НАТО не ответил на запрос агентства Bloomberg о комментарии.

Ранее в понедельник Столтенберг заявил, что страны НАТО передали Украине вооружения на сумму €65 млрд и сейчас готовят долгосрочную программу военных поставок. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
23.06.2022
Британские СМИ обеспокоены заявлениями Путина о ракете «Сармат», способной достичь Лондона за считанные минуты
16.02.2022
Читатели The Guardian: у русских достаточно сил, чтобы катком прокатиться по Украине
15.07.2019
Heise (Германия): Россия и план евразийского экономического пространства
25.09.2017
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
21.09.2017
Полярный бастион
29.06.2015
Финская «броня» пошла на Украину
31.07.2013
Как из Т-90 делали «дешевку», или О подаче фактов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы