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РИА Новости

Белоруссия закрепит в концепции нацбезопасности особые отношения с РФ и КНР

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Белоруссия пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем

МОСКВА, 3 апреля/ Радио Sputnik. Белоруссия пропишет в новой редакции концепции национальной безопасности союзнические отношения с Россией и партнерство с Китаем, передает РИА Новости со ссылкой на проект обновленного документа.

"Ее (Белоруссии, – ред.) внешнеполитическая деятельность обеспечивает реализацию независимого курса на международной арене. Она основывается на стратегических союзнических отношениях с Российской Федерацией, всестороннем сотрудничестве с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений с участием Республики Беларусь, укреплении стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой и многоплановом взаимодействии с другими государствами, уважающими наши взгляды и интересы", – говорится в проекте концепции.

Также в документе подчеркивается, что Белоруссия является полноправным субъектом международных отношений и неотъемлемым элементом системы региональной и международной безопасности.

Ранее радио Sputnik сообщило, что по поручению белорусского президента Александра Лукашенко в республике началась проверка боевой готовности вооруженных сил.

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Страны
Белоруссия
Китай
Россия
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