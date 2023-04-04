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ТАСС

Трюдо прокомментировал включение канадца в состав лунной миссии NASA

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Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника)
Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника).
Источник изображения: NASA

По словам премьер-министра страны, "это великий день для Канады"

ОТТАВА, 3 апреля. /ТАСС/. Включение канадского астронавта Джереми Хансена в состав миссии Artemis 2, которая совершит полет вокруг Луны в ноябре 2024 года, является великим днем для Канады. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Квебек.

"Это великий день для Канады, это великий день для всех нас", - сказал глава правительства, чье выступление показали национальные телеканалы. "Я очень рад за Джереми Хансена и за всех [сотрудников] Канадского космического агентства, - добавил Трюдо. - Я очень рад видеть, что канадец был выбран для полета на Луну, это важное для нас событие".

Ранее в понедельник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило имена участников миссии к Луне Artemis 2, в состав которой войдут американские астронавты Кристина Кук, Виктор Гловер и Рейд Уайзмен, а также канадец Джереми Хансен. Полет будет осуществляться на корабле NASA Orion. Миссия обогнет Луну и вернется на Землю.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривал беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года.

Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. 

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Страны
Канада
США
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